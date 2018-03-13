В Туле и Минске одновременно начались гастроли театров

Тульский академический театр драмы гастролирует в Минске, а Белорусский государственный академический музыкальный театр - в Туле. Первые спектакли гастролеров прошли в один день - 13 марта, сообщается на сайте тульской драмы.

Туляки в Минске открыли гастроли комедией "Женское постоянство" по пьесе Сомерсета Моэма. Этот спектакль собирал аншлаги более 100 раз, теперь его предстоит оценить жителям столицы Беларуси. А на тульских подмостках практически в это же время заслуженный коллектив Республики Беларусь представил уже знакомый тульскому зрителю балет на музыку Гельсят Шайдуловой "Клеопатра".

В афише гостей из Беларуси еще один знакомый тулякам спектакль - классическая оперетта Штрауса "Летучая мышь". Этот спектакль минского театра полюбился тульским зрителям еще по предыдущим гастролям. Помимо уже знакомых постановок белорусы привезли в Тулу новые работы театра. Это балет на музыку П. Чайковского, Г. Свиридова и О. Ходоско "Вишневый сад" по мотивам пьесы А.П. Чехова, а также фолк-рок мюзикл на музыку Алана Симона "Тристан и Изольда". А детей ожидает мюзикл на музыку Максима Дунаевского "Летучий корабль". Завершатся гастроли 18 марта гала-концертом с участием оркестра и ведущих солистов.

В Минск туляки также привезли разнообразный репертуар. Это лирическая комедия по пьесе Александра Афиногенова в авторской версии Родиона Овчинникова "Машенька". Примечательно, что в роли академика Окаемова выступает любимый туляками народный артист России Борис Заволокин. Для маленьких минчан туляки привезли спектакль "Приведение с мотором" по пьесе Астрид Линдгрен про Малыше и Карлосона. А завершит гастроли музыкальная комедия по оперетте Исаака Дунаевского "Белая акация".