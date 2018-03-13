Популярный Facebook-ужастик о том, что в столице становится все меньше воробьев и ворон, подтвердился частично. Как рассказала "РГ" координатор программы "Птицы Москвы и Подмосковья" зоологического музея МГУ Ольга Волцит, популяция пернатых действительно снижается. Однако развитие сотовой связи и уличного Wi-Fi, на которые грешат блогеры, здесь ни при чем.

Точное количество воробьев в Москве вряд ли поддается подсчету. И все же орнитологи регулярно составляют так называемый атлас птиц. Десятки наблюдателей следят за разными видами в различных районах в пределах МКАД. И судя по этому мониторингу, домовый воробей постепенно исчезает. Внимательные москвичи, не задействованные в профессиональном отслеживании "пернатой" миграции, все чаще делятся в соцсетях обывательским впечатлением: несколько лет назад постоянно замечали целые скопления воробьев во дворах, а сейчас "все исчезли". Версии выдвигаются самые разные. Одна из основных - во всем виноват 4G-интернет и другие источники излучения. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова неоднократно "грешила" на реагенты, которыми посыпают улицы против гололеда. Ни та, ни другая гипотеза не доказана.

Развитие сотовой связи и уличного Wi-Fi, на которые грешат блогеры, здесь ни при чем

По словам Ольги Волцит, в уменьшении количества птиц виноваты искусственные газоны. Там в основном используется лишь один вид травы, кроме того, поляны достаточно часто стригут. Красиво? Бесспорно. Но в итоге уменьшается количество бабочек, гусениц, кузнечиков и других насекомых - а это основной рацион воробьев. "Речь о катастрофе, конечно, не идет, - говорит орнитолог. - Однако налицо - нарушение природных связей".

Как можно решить проблему? Ученые предлагают высаживать как можно больше естественной травы. Именно так поступают в ряде европейских стран ради сохранения природного разнообразия. К тому же москвичи и сами активно борются за своих птиц, рассказала глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова. Например, в этом году более 800 горожан приняли участие в традиционной акции "Покормите птиц зимой", по всему мегаполису развесили свыше тысячи кормушек. Они также помогут спасти воробьиную популяцию.

Впрочем, говорить о сокращении биоразнообразия Москвы не приходится. То и дело в городе появляются новые виды птиц. Например, прошлым летом лесничие заметили в Битцевском парке молодого сирийского дятла. А прошлой осенью специалист "Мосприроды" заметил самого крупного дятла России - желну - в особо охраняемой зоне Серебряный бор.