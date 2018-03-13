На Камчатке опрокинулся "КамАЗ" с военнослужащими

Несколько военнослужащих получили ушибы в результате ДТП, произошедшего у полигона Радыгина в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Авария произошла в понедельник вечером. На скользком участке дороги опрокинулся "КамАЗ", в котором находились военнослужащие. Пострадали восемь человек.

"Все пострадавшие оперативно доставлены в военное медицинское учреждение. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Комиссия командования ВВО совместно с гражданскими правоохранительными органами уже начала проверку по факту ДТП.