На Камчатке ребенок стал инвалидом после неудачной операции

Уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья (часть 1 статьи 238 УК РФ) возбудили следователи в Петропавловске-Камчатском.

Как сообщается на сайте регионального следственного управления, с марта по апрель 2017 года медики ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского" недобросовестно и небрежно оказывали врачебную помощь семилетнему мальчику после проведенной операции. Из-за этого у ребенка появились неврологические осложнения, органическое расстройство личности и поведения вследствие неправильной работы головного мозга.

Сейчас следователи устанавливают врачей, причастных к происшествию.