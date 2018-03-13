На Шикотане построят электростанции для ТОР

На Шикотане возведут две дизельные электростанции для рыбокомбината, строящегося в рамках территории опережающего развития "Курилы".

- На Шикотане рыбокомбинат "Островной", который вошел в состав ТОР как резидент, реализует большой проект - строит новое предприятие. Рядом строится еще один рыбокомбинат. Общая мощность потребляемой ими энергии равна 30 МВт. Поэтому мы на первом этапе договорились с инвесторами, что они построят свои энергомощности, - цитирует ТАСС главу региона Олега Кожемяко.

Первая ДЭС мощностью пять МВт заработает уже в сентябре нынешнего года. В 2019-м появится вторая электростанция. По словам губернатора, правительство области компенсирует инвесторам часть затрат.

На сегодняшний день электричеством Шикотан обеспечивают две дизельные электростанции, расположенные в селах Малокурильское и Крабозаводское. Их суммарная мощность - 5000 кВт. Ежегодно для выработки электроэнергии расходуется пять тысяч тонн топлива. Более половины электроэнергии используют рыбообрабатывающие предприятия.

Однако износ оборудования и отсутствие свободного резерва мощности затрудняет реализацию социально-экономических программы по развитию Курил. Поэтому так важно появление новых электростанций.

Справка "РГ"

Благодаря ТОР "Курилы" в островном регионе появится промышленный центр глубокой переработки рыбы и других водных биологических ресурсов. Продукцию предприятий планируют поставлять не только на внутрениий, но и на внешний рынки, к примеру, в страны АТР.