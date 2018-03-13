В Приморье завели дело на мужчину, угрожавшего полиции гранатой

Пьяный мужчина в приморском городе Уссурийске заперся в машине и угрожал взорвать гранату, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела ГО и ЧС городского округа.

- Мужчина был остановлен полицией. Когда начали разбираться, он стал угрожать гранатой. Гранату изъяли, оказалось, что она учебная, - сказал собеседник агентства.

По его словам, также поступила информация, что нарушитель спокойствия требовал разговора с кандидатом в президенты России Ксенией Собчак. Однако в полиции не подтвердили эти данные.

Между тем в СК РФ по Приморскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".