Сейсмологи предсказали сильное землетрясение на Курилах и Камчатке

Сильное землетрясение магнитудой около 8,0 прогнозируется в районе Северных Курил и южной части Камчатского полуострова до конца 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр "Антистихия".

В подготовленном специалистами центра документе отмечается, что в районе Северных Курильских островов и южной части полуострова Камчатка действует среднесрочный прогноз землетрясения магнитудой М>7,7 по 1 декабря 2018 года. При этом для островов Южных Курил сохраняется прогноз землетрясения магнитудой более 7,4 до 1 июля этого года.

По данным Центра "Антистихия", высокая сейсмическая активность сохраняется в Курило-Камчатской и Сахалинской сейсмических зонах уже 12 лет. В 2017 году в целом на территории Дальневосточного федерального округа 43 из 299 землетрясений магнитудой 5,0 и более ощущались в прилегающих к эпицентрам населенных пунктах. Жертв, разрушений и ЧС, вызванных сейсмическими событиями, зарегистрировано не было.