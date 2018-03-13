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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спасенный в Приморье леопард нашел себе невесту в столице

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Дальневосточный леопард Николай, живущий сейчас в Московском зоопарке, нашел себе партнершу. Теперь ожидается появление на свет уникального потомства, сообщается на сайте ФГБУ «Земля леопарда».

В этот национальный парк леопард Leo 80M попал еще котенком. Его нашли российские пограничники в 2015 году у границы с Китаем. Котенок попал в капкан и лишился трех пальцев, но ветеринары спасли найденыша от гибели. Имя Николай получил от спасших его сотрудников пограничной службы ФСБ России.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Николая готовили к возвращению в дикую природу, однако с травмой лап ему пришлось бы тяжело в тайге. И он был передан в питомник при Московском зоопарке. Там сотрудники Центра воспроизводства свели его с невестой по имени Акра.

«Мы очень рады, что леопард Николай принял рекомендованную специально для него «невесту», не проявил к ней агрессии или равнодушия. Теперь будем ждать рождения здорового потомства. Благодаря этому, удастся улучшить генетическое разнообразие популяции дальневосточных леопардов в неволе, что, в свою очередь, является основой для сохранения и восстановления популяции этого редкого вида», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

- Появившийся на свет в дикой природе, Николай стал первым за последние 60 лет дальневосточным леопардом, перемещенным из приморской тайги в зоопарк. Он призван стать основателем новой генетической линии леопардов в неволе, которые являются резервной популяцией самой редкой крупной кошки на планете. Возможно, в будущем его потомки смогут вернуться на родину, - говорит заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда» Евгения Бисикалова.

Около 80 особей самой редкой крупной кошки в мире обитают в дикой природе, преимущественно на территории Приморья и северного Китая. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это - потомки изъятых из леса хищников. Отлов дальневосточных леопардов был запрещен в 1956 году.

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