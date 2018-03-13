В акватории Владивостока затонул плавучий док

У причала "Дальзавода" во Владивостоке ушел на дно плавучий док. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от представителя морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Док, принадлежащий компании "Инто", затонул из-за поступления воду в корпус. Сооружение погрузилось под воду ночью 12 марта.

Как отмечается, пострадавших в результате происшествия нет, разлива топлива нет, так как в доке его не было. Все суда, которые находились рядом, заранее увели из этого района акватории.

Судовладелец планирует подъем судна.