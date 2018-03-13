В Хабаровске опровергли причастность судмедэкспертов к мешку с руками

В министерстве здравоохранения Хабаровского края заявили о непричастности регионального бюро судебно-медицинских экспертиз к утилизации мешка с кистями человеческих рук.

"Данную процедуру на контрактной основе проводят коммерческие организации, занимающиеся оказанием ритуальных услуг, и за их действия бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Хабаровского края ответственности не несет", - говорится на сайте ведомства.

Напомним, мешок с 28 парами человеческих кистей рук обнаружили на прошлой неделе в одной из проток Амура под Хабаровском. В СК заявили, что фрагменты тел не криминального происхождения и ранее по ним проводились судебно-медицинские экпертизы.

В свою очередь прокуратура региона начала проверку по факту несоблюдения законодательства организациями, осуществляющими судебно-медицинскую экспертизу.