В Якутии полицейские изъяли золотую шайбу

В Якутии сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота полтора килограмма золота и золотосодержащий концентрат.

Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

На федеральной автодороге "Лена" сотрудники ГИБДД остановили автомашину под управлением уроженца Красноярского края. В ходе досмотра салона они обнаружили и изъяли слиток в виде хоккейной шайбы, золотой песок и концентрат.

Впоследствии эксперты выяснили, что слиток и россыпь общим весом более полутора килограммов являются золотом не ниже 800-й пробы стоимостью около трех миллионов рублей. Золотосодержащего концентрата оказалось более 16 килограммов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 33-летний и 27-летний жители Красноярского края незаконно вывезли природное золото из Оймяконского района республики, с участка артели старателей. Сбыть драгоценный металл собирались в Красноярске.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга". Оба фигуранта арестованы.