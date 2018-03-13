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13.03.2018 10:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии полицейские изъяли золотую шайбу

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота полтора килограмма золота и золотосодержащий концентрат.

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Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

На федеральной автодороге "Лена" сотрудники ГИБДД остановили автомашину под управлением уроженца Красноярского края. В ходе досмотра салона они обнаружили и изъяли слиток в виде хоккейной шайбы, золотой песок и концентрат.

Впоследствии эксперты выяснили, что слиток и россыпь общим весом более полутора килограммов являются золотом не ниже 800-й пробы стоимостью около трех миллионов рублей. Золотосодержащего концентрата оказалось более 16 килограммов.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 33-летний и 27-летний жители Красноярского края незаконно вывезли природное золото из Оймяконского района республики, с участка артели старателей. Сбыть драгоценный металл собирались в Красноярске.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга". Оба фигуранта арестованы.

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