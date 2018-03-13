В порту Находки задержано судно за нарушение прав моряков

Теплоход "Lucy Oldendorff" с иностранным экипажем задержан в порту Находка Приморского края, сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова.

Причиной стало нарушение прав членов экипажа, среди которых 14 индонезийцев, четыре филиппинских моряка, а также граждане РФ, Турции, Польши, Болгарии. Судно ходит под флагом Мальты.

"Коллективного договора на судне нет, зарплата экипажа не соответствует ставкам Международной федерации транспортных рабочих (МФТ). Инспекция государственного портового контроля по итогам проверки задержала судно за нарушения прав моряков", - сказал Суханов.

Теплоходу уже разрешено покинуть порт. После погрузки металла в Находке он последует в Гонконг.

Переговоры с судовладельцем начались. Российский профсоюз моряков направит нотис судовладельцу о необходимости подписания коллективного договора МФТ.

К слову, аналогичные нарушения обнаружены еще на одном судне под флагом Панамы, прибывшем в Находку.

"На судне "Konstantinos" работает смешанный экипаж. Это граждане Филиппин, Сальвадора, Греции, России. Коллективный договор МФТ отсутствует", - пояснил Николай Суханов.

По его словам, подняв "удобный" флаг, судовладелец нанимает самую дешевую рабочую силу и резко сокращает издержки за счет ухудшения условий труда.