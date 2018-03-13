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13.03.2018 14:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мордовия получит 53,5 млн рублей на оснащение детских поликлиник

Мордовия получит из федерального бюджета 53,5 миллиона рублей на оснащение детских поликлиник. Еще 23,3 миллиона рублей региону выделено на развитие медицинской помощи в сельской местности.

Соответствующие распоряжения подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Фото: Архив "РГ"
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Речь идет о ведомственной целевой программе "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций", которую предстоит разработать по поручению президента РФ. На ее реализацию в 2018 - 2020 годах из резервного фонда Правительства РФ планируется выделить 30 миллиардов рублей - по десять миллиардов рублей ежегодно.

Субсидии будут предоставляться на приобретение медицинских изделий для учреждений здравоохранения в регионах страны.

Также по поручению главы государства по итогам ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года из резервного фонда Правительства РФ выделяются 1,23 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов. Они пойдут на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий и ФАП для деревень и сел с численностью населения от 101 до 2000 человек, находящихся на расстоянии более шести километров от ближайшего медучреждения, оказывающего первичную медицинскую помощь.

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