Под Ульяновском стартовали учения десантников России и Беларуси

Военнослужащие отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона 38 й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады прибыли к российским коллегам - на территорию 31 й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады на военно-транспортном самолете Ил 76МД.

Десантникам предстоит совместно отработать практику подготовки российско-белорусской батальонной тактической группы к миротворческим действиям. В том числе ведение миротворческих действий в буферной зоне. Активная фаза маневров пройдет с 19 по 22 марта на полигоне Поливна под Ульяновском.

В масштабных учениях принимают участие более 600 военнослужащих с обеих сторон. 31-я десантная бригада укомплектована контрактниками, это единственное полностью миротворческое подразделение в воздушно-десантных войсках РФ. Со стороны Беларуси в маневрах задействованы как срочники, так и контрактники, а также офицеры управления сил спецопераций. На полигоне также будут использованы более 70 единиц новейшей военной техники.