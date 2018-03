Об этом во время встреч со студентами местных вузов сообщил глава республики Александр Бречалов. Эту идею пытались внедрить еще с начала этого года, но перенесли на 2019-й.

- Правительству была поставлена задача с 1 января часть совещаний проводить на английском. Собственно, я понял, что это is not possible (невозможно. - Прим. "РГ"). Мы перенесли это на год, потому что сначала нужно каким-то другим вещам научиться. Но это действительно важно, если мы позиционируем, что Удмуртия часть глобального мира, - сказал Бречалов.

Он добавил, что знание английского на свободном уровне (без переводчика) необходимо для каждого, кто занимается привлечением инвестиций. По его словам, сам он в школе учил немецкий, а позже выучил и английский - две недели стажировался в Нью-Йорке.

Чиновники, несмотря на то что часть из них английского не знают, идею губернатора поддержали.

- Я немецкий в школе изучал, но если задачу поставят, выучу и английский. Думаю, что сегодня умение общаться на нем свободно - необходимость. Тем более если мы хотим интегрироваться в мировое сообщество, - говорит министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев сказал, что если совещания начнут проводить на английском, у него "возникнут определенные сложности".

- Я свободно английским не владею, учил его в школе. Практики не было, поэтому за 40 лет я его просто забыл, - признался он. - Могу только догадываться, о чем говорят. Но поживем - увидим.

Глава Сарапула (город недавно получил статус ТОСЭР) Александр Ессен считает, что знание иностранного языка поможет в привлечении инвесторов.

- Не скажу, что совсем хорошо владею английским, но уровня для того, чтобы понять и объясниться, у меня хватит. Я и в переговорах уже иногда использую английский. Если говорить про Сарапул, то нам необходимо общение с иностранцами для того, чтобы они здесь разместили свое производство. Если мы их рассматриваем в качестве инвесторов, то русского языка будет мало, - пояснил Александр Ессен.

Сами жители республики новость про совещания на английском восприняли с определенной частью юмора. А вот мнение политолога Александра Балицкого, мне кажется, выражает здравую идею.

- Я не сторонник подобных начинаний, - говорит он. - При наличии в национальной республике двух государственных языков (удмуртского и русского), искусственное введение нового чревато издержками. Да, на неформальных встречах пусть общаются хоть на хинди, но когда речь идет о государственных делах, то... извините. Я, конечно, понимаю тех, кто хочет это ввести, потому что мы сталкиваемся с приходом нового "англопродвинутого" поколения, но мы все-таки живем в России. Другое дело требовать знание английского на уровне персоналий. Тут со мной, думаю, согласятся многие.