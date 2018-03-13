Спутниковый мониторинг охватил весь автопарк компании

Новости

Беларусь предложили сделать центром гастрономического туризма 11:07
Путин: Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером 11:05
Удивившая соцсети собака с человеческим лицом попала на видео 11:04
В Индии нашли необычную статую танцующего Шивы 11:03
Минобороны РФ: Восточную Гуту должны покинуть около 100 человек 11:02
В Турции число жертв ДТП с автобусом выросло до 10 человек 10:58
Евгений Кузнецов: Теперь Овечкин должен мне обед 10:55
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию 10:52
Маккензи Дэвис сыграет в новом "Терминаторе" "новую Сару Коннор" 10:51
Новые серии "Простоквашино" будут посвящены Олегу Табакову 10:48
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу 10:46
В Петергофе нашли 23-миллиметровый боеприпас 10:42
Томские ученые открыли новый вид ядовитой рыбы фугу 10:40
Американским саперам добавят новых функций в поиске мин 10:40
В Волгограде задержаны дилеры с крупной партией наркотиков 10:38
На Урале рассказали, как Табаков покупал обручальное кольцо 10:37
Прогноз: Не менее 60 российских банков могут лишиться лицензии 10:32
Из калужского монастыря украли иконы на 1,2 миллиона рублей 10:31
Напавшему на школу в Перми подростку продлили срок ареста 10:29
Ввод крупнейшего эллинга Северной верфи запланирован на 2019 год 10:25
В Якутии полицейские изъяли золотую шайбу 10:24
В Приморье завели дело на мужчину, угрожавшего полиции гранатой 10:10
Найден бортовой самописец разбившегося в Непале самолета 10:08
Защита экс-начальника МУРа обжаловала его арест по делу о взяточничестве 10:05
На Кубани застройщик обманул дольщиков на 45 миллионов рублей 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 10:42
Проект: В регионах

Безопасный и бережливый транспорт "Татнефти"

Спутниковый мониторинг охватил весь автопарк компании
Текст: Анвар Маликов
Возможности высокоточной спутниковой навигации и новые интеграционные сервисы на ее основе стали одним из трендов развития транспортной отрасли.
Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть" Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"
Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

Одна из самых технологичных российских компаний "Татнефть", обеспечившая все свои бизнес-процессы современными информационными системами, не оставила в стороне и обширное автомобильное хозяйство. Об этом рассказывает начальник транспортного отдела "Татнефти" Юрий Нестеров.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

Всевидящее око

В Группе "Татнефть" оснащение автопарка бортовым оборудованием спутниковой навигации началось в 2006 году. В 2010 году работы были полностью завершены. Весь автотранспорт, как собственный, так и заказной подключили к системе спутниковой навигации. Всего она охватывает 8500 единиц автотранспорта и 500 человек, оснащенных мобильными блоками.

При помощи интеллектуальной системы спутникового мониторинга "Татнефть" решает стратегические задачи управления транспортными затратами, работой персонала и сервисных служб. Контроль в режиме реального времени дает уникальные возможности, например, всегда иметь точную и достоверную информацию о местоположении и маршрутах движения. Можно легко сделать выводы о нецелевом использовании транспорта, о кражах топлива.

Есть возможность следить за полнотой охвата обслуживания объектов компании, временем нахождения на объекте и работой спецтехники. Кроме того, можно оперативно корректировать задания в зависимости от ситуации. Заказчики могут также контролировать сохранность грузов и точность исполнения ряда технологических операций. Система позволяет планировать использование автотранспорта, своевременно обеспечивая им производственные процессы.

Особое внимание уделяется безопасности. Контроль скоростного режима движения транспортных средств позволил сократить количество фактов превышения скоростного режима с 1000 до 3-5 в месяц. А главным результатом стало то, что в 2017 году на транспорте структурных подразделений "Татнефти" не было ни одного ДТП с пострадавшими и погибшими.

Введена система контроля за использованием топливных карт на автозаправочных станциях. Это было сделано после выявления фактов сговора операторов АЗС и водителей с целью хищения и перепродажи топлива. Ежемесячно по компании производится более 140 тысяч транзакций отпуска топлива по топливным картам. Без использования автоматизированной системы проследить, в чей бак оно попадает, было невозможно. Поэтому был разработан и реализован на программном уровне алгоритм контроля отпуска топлива. В результате удается выявлять подозрительные транзакции, по которым проводится тщательный анализ.

Без простоев

"Татнефть" внедрила новую схему заказа и использования служебного легкового транспорта по вызывной системе. Раньше управления, отделы и службы аппарата компании, нефтегазодобывающих управлений обеспечивались закрепленными за ними служебными автомобилями на основании лимитов времени использования. Данная схема имела ряд недостатков. Большую часть времени автомобили простаивали в ожидании своих пассажиров. Полностью отследить целевое использование транспорта было сложно. Это не позволяло объективно оценить реальную потребность в нем.

Чтобы решить эту проблему, в компании была разработана программа по принятию и обработке заказов с использованием информации от GPS/ГЛОНАСС. Приобретен сервер для хранения данных, рабочие места диспетчеров дооснащены специальным оборудованием. Водители обеспечены смартфонами и аксессуарами к ним. Разработаны мобильные приложения для водителей и клиентов.

Это позволило при полном обеспечении потребности подразделений "Татнефти" в легковом транспорте снизить реальное его использование на 26 процентов и, соответственно, сэкономить значительные средства.

В конечном итоге интеллектуальная система охватила практически все процессы, связанные с управлением автотранспортом и подвижными объектами. Заметно повысилась дисциплина персонала, выросла производительность труда. По своему масштабу и возможностям "умная" навигация "Татнефти" стала одной из крупнейших корпоративных систем в России. При этом в компании намерены ее совершенствовать и расширять, не останавливаясь на достигнутом.

 

На правах рекламы

Главное сегодня

В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
МИД РФ: Операция в Восточной Гуте не противоречит резолюции ООН
Косачев назвал деградацией правосудия позицию Лондона по делу Скрипаля
Российская армия получила пневматические "Искандеры"
Причиной крушения самолета в Катманду могла стать ошибка пилотов