Спутниковый мониторинг охватил весь автопарк компании

Возможности высокоточной спутниковой навигации и новые интеграционные сервисы на ее основе стали одним из трендов развития транспортной отрасли.

Одна из самых технологичных российских компаний "Татнефть", обеспечившая все свои бизнес-процессы современными информационными системами, не оставила в стороне и обширное автомобильное хозяйство. Об этом рассказывает начальник транспортного отдела "Татнефти" Юрий Нестеров.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

Всевидящее око

В Группе "Татнефть" оснащение автопарка бортовым оборудованием спутниковой навигации началось в 2006 году. В 2010 году работы были полностью завершены. Весь автотранспорт, как собственный, так и заказной подключили к системе спутниковой навигации. Всего она охватывает 8500 единиц автотранспорта и 500 человек, оснащенных мобильными блоками.

При помощи интеллектуальной системы спутникового мониторинга "Татнефть" решает стратегические задачи управления транспортными затратами, работой персонала и сервисных служб. Контроль в режиме реального времени дает уникальные возможности, например, всегда иметь точную и достоверную информацию о местоположении и маршрутах движения. Можно легко сделать выводы о нецелевом использовании транспорта, о кражах топлива.

Есть возможность следить за полнотой охвата обслуживания объектов компании, временем нахождения на объекте и работой спецтехники. Кроме того, можно оперативно корректировать задания в зависимости от ситуации. Заказчики могут также контролировать сохранность грузов и точность исполнения ряда технологических операций. Система позволяет планировать использование автотранспорта, своевременно обеспечивая им производственные процессы.

Особое внимание уделяется безопасности. Контроль скоростного режима движения транспортных средств позволил сократить количество фактов превышения скоростного режима с 1000 до 3-5 в месяц. А главным результатом стало то, что в 2017 году на транспорте структурных подразделений "Татнефти" не было ни одного ДТП с пострадавшими и погибшими.

Введена система контроля за использованием топливных карт на автозаправочных станциях. Это было сделано после выявления фактов сговора операторов АЗС и водителей с целью хищения и перепродажи топлива. Ежемесячно по компании производится более 140 тысяч транзакций отпуска топлива по топливным картам. Без использования автоматизированной системы проследить, в чей бак оно попадает, было невозможно. Поэтому был разработан и реализован на программном уровне алгоритм контроля отпуска топлива. В результате удается выявлять подозрительные транзакции, по которым проводится тщательный анализ.

Без простоев

"Татнефть" внедрила новую схему заказа и использования служебного легкового транспорта по вызывной системе. Раньше управления, отделы и службы аппарата компании, нефтегазодобывающих управлений обеспечивались закрепленными за ними служебными автомобилями на основании лимитов времени использования. Данная схема имела ряд недостатков. Большую часть времени автомобили простаивали в ожидании своих пассажиров. Полностью отследить целевое использование транспорта было сложно. Это не позволяло объективно оценить реальную потребность в нем.

Чтобы решить эту проблему, в компании была разработана программа по принятию и обработке заказов с использованием информации от GPS/ГЛОНАСС. Приобретен сервер для хранения данных, рабочие места диспетчеров дооснащены специальным оборудованием. Водители обеспечены смартфонами и аксессуарами к ним. Разработаны мобильные приложения для водителей и клиентов.

Это позволило при полном обеспечении потребности подразделений "Татнефти" в легковом транспорте снизить реальное его использование на 26 процентов и, соответственно, сэкономить значительные средства.

В конечном итоге интеллектуальная система охватила практически все процессы, связанные с управлением автотранспортом и подвижными объектами. Заметно повысилась дисциплина персонала, выросла производительность труда. По своему масштабу и возможностям "умная" навигация "Татнефти" стала одной из крупнейших корпоративных систем в России. При этом в компании намерены ее совершенствовать и расширять, не останавливаясь на достигнутом.

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