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13.03.2018 13:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Мордовии гости ЧМ-2018 смогут увидеть татарский Сабантуй

В столице Мордовии гости Чемпионата мира по футболу - 2018 смогут увидеть татарский Сабантуй: национальный праздник пройдет в дни мундиаля. По указу главы РМ, праздник проводится ежегодно и имеет статус республиканского.
Фото: Николай Гагарин/РГ
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Как отмечалось на брифинге региональной национально-культурной автономии татар (РНКАТ) РМ "Якташлар", для туристов из других городов и стран Сабантуй автоматически станет одной из культурных достопримечательностей многонациональной республики.

Председатель автономии Рафаил Аширов напомнил о том, что опыт Мордовии в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений получил высокую оценку главы государства. В этом есть заслуга и организации "Якташлар", которая уже много лет ведет работу, направленную на сохранение языка, культуры и традицией татарского народа.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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На сегодня только в Лямбирском районе республики действует пять национальных школ, где татарский язык и литература изучаются с первого по одиннадцатый классы. Уровень знаний сельских учеников позволяет им не только занимать призовые места на олимпиадах по этим предметам, но и участвовать в межрегиональных и всероссийских состязаниях по родному языку - при поддержке автономии ребята неоднократно выезжали в Казань.

В ходе брифинга участники правления "Якташлар" призвали земляков проявить активную гражданскую позицию и прийти на избирательные участки в день выборов президента России.

Кстати

В Мордовии татары являются третьим по распространенности этносом - после русских и мордвы. По результатам Всероссийской переписи 2010 года, представители татарского народа составляют 5,2 процента населения республики.

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