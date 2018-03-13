В Мордовии за 10 лет родилось 90 000 детей

За последнее десятилетие в Мордовии появилось на свет 90 000 детей. При этом количество малышей, родившихся вторыми в семье, выросло на 25 процентов, третьими - на 72, четвертыми – на 75 процентов. А младенческая смертность за пять лет сократилась вдвое.

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков на торжественном заседании по случаю Международного женского дня 8 Марта. Он отметил, что 2018 год дал начало Десятилетию детства, объявленного президентом России. По мнению Волкова, выправить ситуацию, сложившуюся в результате "демографической ямы" 90-х, позволят меры, предложенные главой государства: это новые ежемесячные выплаты на детей, изменения в программе материнского капитала, льготные условия ипотеки.

- Могу сказать, что в нашей республике большой демографический эффект дают жилищные программы, - подчеркнул Владимир Волков. - Так, по объемам финансирования программы "Молодая семья" Мордовия в прошлом году заняла пятое место среди регионов России и второе в ПФО. За время ее действия новоселье справили более 11000 семей. Третий год работает программа льготной ипотеки под пять процентов годовых. Она вызвала большой интерес не только в республике, но и на федеральном уровне.

За пять лет в республике построено и капитально отремонтировано 18 школ и 116 детских садов. Решив проблему очередей в детсадики, регион включился в реализацию новой программы по созданию ясельных мест для малышей до трех лет. Это позволит молодым мамам продолжить образование или выйти на работу, не теряя квалификации.

Активно поддержали здесь и другую инициативу президента России - речь идет о программе обновления детских поликлиник. Три года назад в Саранске открылась поликлиника в северо-западном районе, а в 2017-м начато строительство аналогичного объекта на Химмаше. А скоро в отремонтированный корпус горбольницы №4 переедет детская поликлиника №2, обслуживающая юных жителей юго-западного района столицы Мордовии.

При этом за последние пять лет в республике вдвое сократились показатели младенческой смертности и уровень абортов. Активно внедряются репродуктивные технологии: благодаря процедуре ЭКО за 10 лет на свет появилось более 700 здоровых малышей.