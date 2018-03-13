В Мордовии за 10 лет родилось 90 000 детей

Новости

Белорусский биатлонист Голуб стал чемпионом Паралимпийских игр 14:13
В Таджикистане чиновников обязали делать утреннюю зарядку 14:10
Видео: Обрушилась знаменитая арка ледника Перито-Морено 14:07
Власти Пекина запретили людям толпиться в ресторанах 14:04
Китайская телеведущая поразила зрителей "вечной молодостью" 14:02
Российским биатлонисткам вручили медали Паралимпиады 13:59
В МХТ имени Чехова назначен врио директора 13:58
Видео: Морж помешал работе вахтовиков на Ямале 13:57
Визит короля Бельгии в Канаду ознаменовался протокольным курьезом 13:50
Стали известны еще две премьеры Московского автосалона 13:46
Косачев: Логика в обвинениях Лондона отсутствует полностью 13:42
В Москве появятся дорожные знаки нового типа 13:40
В России отмечен рост покупательской активности 13:30
Все секреты легендарной ракеты "Сатана" собрали в одном видео 13:27
Петербуржец пойдет под суд за разбойное похищение котенка 13:21
В Орехово-Зуево прогремел взрыв 13:19
ВС ФРГ отклонил иск о "гендерных обращениях" в официальных письмах 13:19
Глава МИД Турции призвал укрепить взаимодействие с РФ в борьбе с ДАИШ 13:19
На полигоне "Широкий лан" из-за пожара погиб украинский военный 13:18
Информация об уходе Кэмерон Диаз из кино оказалась шуткой ее подруги 13:15
Саперы БФ обезвредили найденный на федеральной трассе тротил 13:14
Фото: Мадонна показала свое истинное лицо 13:11
Чавушоглу: Турция не будет использовать С-400 в ходе операции в Сирии 13:09
Начальника омского Интерпола осудили за финансовую пирамиду 13:06
Лидер группы Limp Bizkit снимет фильм о маньяке с Джоном Траволтой 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 13:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Мордовии за 10 лет родилось 90 000 детей

За последнее десятилетие в Мордовии появилось на свет 90 000 детей. При этом количество малышей, родившихся вторыми в семье, выросло на 25 процентов, третьими - на 72, четвертыми – на 75 процентов. А младенческая смертность за пять лет сократилась вдвое.
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков на торжественном заседании по случаю Международного женского дня 8 Марта. Он отметил, что 2018 год дал начало Десятилетию детства, объявленного президентом России. По мнению Волкова, выправить ситуацию, сложившуюся в результате "демографической ямы" 90-х, позволят меры, предложенные главой государства: это новые ежемесячные выплаты на детей, изменения в программе материнского капитала, льготные условия ипотеки.

Фото: Николай Гагарин/РГ
В Мордовии выплаты за первенца в 2018 году получат 2717 семей

- Могу сказать, что в нашей республике большой демографический эффект дают жилищные программы, - подчеркнул Владимир Волков. - Так, по объемам финансирования программы "Молодая семья" Мордовия в прошлом году заняла пятое место среди регионов России и второе в ПФО. За время ее действия новоселье справили более 11000 семей. Третий год работает программа льготной ипотеки под пять процентов годовых. Она вызвала большой интерес не только в республике, но и на федеральном уровне.

За пять лет в республике построено и капитально отремонтировано 18 школ и 116 детских садов. Решив проблему очередей в детсадики, регион включился в реализацию новой программы по созданию ясельных мест для малышей до трех лет. Это позволит молодым мамам продолжить образование или выйти на работу, не теряя квалификации.

Фото: Пресс-служба Правительства РФ
Глава Мордовии рассказал Дмитрию Медведеву о льготной ипотеке под 5%

Активно поддержали здесь и другую инициативу президента России - речь идет о программе обновления детских поликлиник. Три года назад в Саранске открылась поликлиника в северо-западном районе, а в 2017-м начато строительство аналогичного объекта на Химмаше. А скоро в отремонтированный корпус горбольницы №4 переедет детская поликлиника №2, обслуживающая юных жителей юго-западного района столицы Мордовии.

При этом за последние пять лет в республике вдвое сократились показатели младенческой смертности и уровень абортов. Активно внедряются репродуктивные технологии: благодаря процедуре ЭКО за 10 лет на свет появилось более 700 здоровых малышей.

Главное сегодня

В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
Косачев назвал деградацией правосудия позицию Лондона по делу Скрипаля
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады