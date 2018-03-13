В Саратове предложили назвать улицу именем Олега Табакова

В Саратове одну из улиц могут назвать именем Олега Табакова. Знаменитый актер и режиссер родился в этом волжском городе, здесь провел детство и юность, впервые вышел на сцену, когда занимался в театральном кружке в саратовском Доме пионеров.

- Если будут интересные предложения, их надо рассмотреть, улицу можно назвать именем Олега Павловича, - сообщила председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы Алевтина Лосина.

В 2015 году в сквере рядом с Дворцом детского творчества (бывшим Домом пионеров) был открыт прижизненный памятник Олегу Табакову. Скульптор Андрей Щербаков изобразил его в виде Олега Савина - персонажа из фильма "Шумный день". Это одна из первых ролей, сыгранных артистом в кино.

С момента, когда стало известно о смерти Олега Табакова, саратовцы приносят цветы к памятнику любимому артисту.