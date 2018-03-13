В Удмуртии в ДТП погибли младенец и пенсионерка

Смертельная авария произошла на шестом километре автодороги Завьялово - Каменное в Удмуртии. Около 16.00 на этом участке дороги столкнулись Kia Rio и Иж-2126, сообщили в первом отделе ГИБДД по Удмуртии.

В результате происшествия погибла девятимесячная девочка и пожилая женщина 1938 года рождения. Последняя была пассажиркой отечественного авто, а ребенок ехал в иномарке.

Известно, что девочку везли в детском кресле, которое не подходило ей по росту и весу.

Также травмы получили оба водителя и 4-летний пассажир. Их жизни ничего не угрожает. Сейчас в ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.