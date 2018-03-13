Иркутские химики создали средство от свиного гриппа

Ученые Иркутского института химии им. Фаворского Сибирского отделения РАН синтезировали вещество, защищающее от вирусов гриппа, в том числе свиного (H1N1). Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского научного центра СО РАН.

По словам старшего научного сотрудника, кандидата фармацевтических наук Яны Костыро, средство было получено в ходе исследований по модификации углеводов, извлеченных из растительного сырья и синтезированных микроорганизмами. Это олигосахарид (полимерный углевод), который, как выяснилось, обладает выраженной противовирусной активностью.

Это свойство препарата исследовали на клеточных культурах и лабораторных мышах в институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске. В результате удалось установить, что средство имеет профилактический эффект - у мышей, которым закапывали в носы препарат, а потом заражали вирусом гриппа, болезнь не развивалась. Животные оставались здоровыми.

В настоящее время иркутские химики устанавливают структуру вещества и нарабатывают опытные партии для дальнейших исследований. Новосибирские ученые продолжают изучение противовирусной активности и безопасности нового соединения. По мнению специалистов, если результаты будут положительным, можно будет проводить доклинические исследования.

Однако чтобы соединение превратилось в лекарство и появилось в аптеках, предстоит еще немалая работа и потребуется много времени.