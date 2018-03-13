Российские регионы свели свои бюджеты в 2017 году с дефицитом. Из данных Росстата следует, что за год он увеличился в четыре раза.

Росстат подсчитывал исполнение консолидированных бюджетов регионов (казна субъекта Федерации совместно с бюджетами муниципалитетов). Три из восьми федеральных округов оказались в дефиците - это Центральный, Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа.

Дефицит общего федерального консолидированного бюджета составил в прошлом году 51,9 миллиарда рублей. Таким образом, он существенно вырос - в данных Росстата за 2016 год говорилось о дефиците в 12,6 миллиарда рублей. По оценке эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, рост дефицита пришелся в основном на муниципалитеты из-за изменения нормативов распределения НДФЛ в бюджеты муниципальных образований.

Дефицит федерального консолидированного бюджета в 2018 году, скорее всего, не будет высоким

Рекордсменом по дефициту консолидированного бюджета (в денежном выражении) в 2017 году снова стал Санкт-Петербург с показателем почти 43 миллиарда рублей. В 2016 году город также занимал первую строчку с дефицитом чуть выше 19 миллиардов рублей. По словам Анисимовой, Санкт-Петербург исчерпал возможности по финансированию дефицита за счет использования остатков средств на счетах и ожидаемо вышел на рынок заимствований. "В 2017 году существенно возросло финансирование социально значимых отраслей - это образование (плюс 17 миллиардов рублей), здравоохранение (плюс 14 миллиардов), транспорт (плюс 10 миллиардов ), соцполитика и ЖКХ (по 9 миллиардов). Город тратит на капитальное строительство - одни только капитальные вложения в объекты госсобственности возросли за год на семь миллиардов", - говорит аналитик.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков / Роман Маркелов

Лидером по профициту бюджета стала Кемеровская область с показателем 20,8 миллиарда рублей. По словам Анисимовой, профицит бюджета региона обусловлен значительным ростом поступлений по налогу на прибыль: в 2017 году они превысили 50 миллиардов рублей, это более чем в два раза выше показателей за 2016 год. "Такой рост - следствие высоких цен на уголь. Профицит бюджета позволил сократить долг (чистое погашение составило 6,95 миллиарда рублей) и сформировать финансовые резервы", - рассказывает Анисимова.

По прогнозу аналитика, по итогам 2018 года дефицит федерального консолидированного бюджета "высоко вероятен", но,скорее всего, он не будет большим. Регионы будут вынуждены вести осторожную политику расходования средств из-за ограничения возможностей привлекать долг. "Налоговая база муниципальных образований ограничена, а объем расходов снизить сложно (это в значительной степени ЖКХ и образование, сокращения по этим статьям очень чувствительны)", - отмечает Анисимова.

Исполнение консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в 2017 году (по оперативным данным Федерального казначейства)