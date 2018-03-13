Под Красноярском сошел с рельсов грузовой состав

Инцидент в результате, которого с рельсов сошли семь вагонов груженных углем, произошел на перегоне Камарчага - Таежный Красноярской железной дороги. В результате движение по ветке оказалось парализовано, из-за чего на несколько часов было задержано сразу несколько поездов дальнего следования, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

ЧП произошло в понедельник поздно вечером. Состав с углем следовал на Ачинский глиноземный комбинат. "Допущен сход семи груженых вагонов хвостовой части грузового поезда, при этом один вагон сошел с рельсов обеими колесными парами и шесть вагонов - с опрокидыванием на бок. Жертв и пострадавших не имеется", - рассказали в ведомстве.

Как сообщили в КрасЖД, восстановительные работы на перегоне продолжаются, в которых участвует 200 человек и спецтехника. На данный момент движение осуществляется по одному из двух путей.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. По факту инцидента транспортной прокуратурой организована проверка.