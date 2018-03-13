Путин предложил диверсифицировать производство в Дагестане

Подумать о диверсификации производства в Дагестане предложил президент на совещании по социально-экономическому развитию региона, которое он провел в республике. Сейчас рост в республике по ряду направлений обусловлен заказами по линии оборонной промышленности.

Напомним, что сегодня днем Владимир Путин прибыл в Дагестан. У трапа его встретил врио главы региона Владимир Васильев. Кадры показал телеканал "Россия 1".

На совещании президент предложил обсудить ключевые вопросы социально экономического развития Дагестана, поговорить о том, "что предстоит сделать для того, чтобы более эффективно задействовать потенциал региона, создать дополнительные возможности для повышения качества жизни людей".

"Отмечу, что в прошлом году по целому ряду направлений позитивная динамика есть. Так, промышленное производство в 2017 году увеличилось на 15,7 процента по сравнению с 2016 годом, - привел цифры глава государства. - При этом обрабатывающий сектор вырос еще больше - на 19,5 процентов". Тенденция сохраняется и в этом году, отметил он.

"Я не буду приводить общероссийские цифры: они, как вы знаете, гораздо-гораздо более скромные", - сравнил Путин. "Но вопрос в том, за счет чего в Дагестане это достигнуто. Здесь нужно быть объективными - это прежде всего за счет заказов по линии оборонной промышленности", - заметил он.

"И нам нужно вместе, и мы сейчас с Владимиром Абдуалиевичем говорили об этом, подумать о том, как заниматься диверсификацией производства", - предложил президент.

"Крайне сложной остается ситуация в сфере занятости, - также констатировал глава государства. - Уровень безработицы здесь заметно превышает среднероссийский, а уровень зарплат ниже, чем в России в среднем".

С особыми трудностями при поиске работы сталкиваются люди предпенсионного возраста и молодежь. "Чтобы устроиться по специальности и иметь возможность достойно обеспечивать семью, молодые дагестанцы вынуждены уезжать из республики в другие регионы России", - отметил Путин.

Заявления президента показали телеканалы "Россия 1" и "Россия-24".