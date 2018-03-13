Ракетный корабль "Дагестан" вышел в поход в Каспийское море

Ракетный корабль "Дагестан" Каспийской флотилии вышел в рекогносцировочный двухдневный поход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Задача - провести навигационно-гидрографическое исследование районов Каспийского моря, предназначенных для выполнения элементов боевой подготовки. В частности, необходимо будет выполнить маршрутный промер рельефа дна и исследование участков побережья для сбора данных об изменениях в акватории Каспийской флотилии.

Собранные данные затем отразят на картах штурманской службы и передадут на корабли, катера и суда флотилии.

Буквально накануне из пункта постоянной дислокации в Дагестане вышел еще один ракетный корабль Каспийской флотилии - "Татарстан". Его задача - выполнение артиллерийских и зенитно-артиллерийских стрельб в море.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, экипаж судна во время корабельных учебно-боевых тренировок отработает вопросы управления кораблем и тактические приемы и способы применения корабельного оружия с выполнением пусков зенитных ракет по воздушным целям и артиллерийских стрельб по морским и береговым целям.