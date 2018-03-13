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13.03.2018 22:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Нужен порядок

Владимир Путин посетил Дагестан
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск №7515 (52)
Во вторник президент продолжил поездки по регионам: на этот раз борт номер один прибыл на Кавказ. Глава государства встретился с жителями Дагестана и провел совещание по развитию республики.
Владимир Путин встретился не только с руководством республики, но и с простыми жителями. Фото: РИА Новости Владимир Путин встретился не только с руководством республики, но и с простыми жителями. Фото: РИА Новости
Владимир Путин встретился не только с руководством республики, но и с простыми жителями. Фото: РИА Новости

В прошлом году по целому ряду направлений позитивная динамика есть, оценил он. Промпроизводство увеличилось на 15,7 процента по сравнению с 2016 годом, обрабатывающий сектор - на 19,5 процента. Тенденция сохраняется и в этом году. "Но вопрос в том, за счет чего и в Дагестане это достигнуто. Здесь нужно быть объективными. Это прежде всего за счет заказов по линии оборонной промышленности", - констатировал глава государства и призвал вместе подумать, как заниматься диверсификацией производства.

Путин также отметил успехи аграриев и тот факт, что в Дагестане один из самых высоких в России показателей по рождаемости. "Вместе с тем в регионе и много проблем", - продолжил глава государства, назвав зависимость от дотаций и субсидий из бюджета на 70%. А ведь когда-то Дагестан был донором. "При поддержке федерального центра нужно добиться того, чтобы это состояние вернулось в Дагестан", - сказал президент.

Фото: depositphotos.com
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"И дело не в том, что жалко из федерального бюджета эти деньги", - заметил Путин. - Дело в том, чтобы поднять собственные производственные мощности, создавать здесь новые рабочие и хорошо оплачиваемые, интересные, высокотехнологичные рабочие места, чтобы вывести Дагестан и жителей Дагестана на новый уровень".

"Есть и долги, вы знаете, к сожалению, до сих пор, и они нарастают. Крайне сложной остается ситуация в сфере занятости", - констатировал президент. Уровень безработицы заметно превышает среднероссийский. При этом с особыми трудностями при поиске работы сталкиваются люди предпенсионного возраста или молодежь, которой приходится уезжать в другие регионы.

Одним из факторов, тормозящих развитие, Путин назвал коррупцию. "Это беда не только Дагестана... С этим сталкиваются регионы и на востоке, и на западе России, и на юге, и на севере. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта болезнь тоже не обошла стороной", - сказал он. Но президент убежден: "У республики есть все возможности, чтобы выйти на новый уровень развития". Ключевые задачи - повышение уровня реальных доходов и заработных плат граждан, создание новых рабочих мест, модернизация инфраструктуры и социальной сферы. "Нужно максимально задействовать конкурентные преимущества региона. Это удобное географическое положение на пересечении международных транзитных коридоров, хороший климат, высокая обеспеченность энергетическими ресурсами, в том числе гидроэнергетикой", - отметил он.

Есть все возможности,  чтобы выйти на новый  уровень развития

Президент призвал более эффективно использовать инвестиционный потенциал республики. И, конечно, особое внимание уделить решению социальных задач. Руководство Дагестана намерено держать эти вопросы под постоянным контролем. А федеральный центр поможет.

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О борьбе с коррупцией шла речь и на встрече с жителями Дагестана - в частности, из Ботлихского и Цумадинского районов. Многих из них Путин встречал, когда посещал республику после операции по борьбе с террористами. И сейчас специально решил сначала поговорить с ними, а не с чиновниками, с теми, кто доказал, что готов в трудный момент подставить плечо и Дагестану, и России в целом. Президент также сказал, что хотел вновь посетить Ботлих, но погода не позволила: туман. Впрочем, дагестанцы заверили, что рады встретиться и в Махачкале.

Путин высказался за решительные меры в борьбе с коррупцией. "Коррупционеры не просто набивают свои карманы, они забирают деньги таких простых людей, как вы, - процитировал президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков. - Путин выразил уверенность, что поддержку в борьбе с коррупцией окажут и многие дагестанцы - честные люди, болеющие за республику".

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