В прошлом году по целому ряду направлений позитивная динамика есть, оценил он. Промпроизводство увеличилось на 15,7 процента по сравнению с 2016 годом, обрабатывающий сектор - на 19,5 процента. Тенденция сохраняется и в этом году. "Но вопрос в том, за счет чего и в Дагестане это достигнуто. Здесь нужно быть объективными. Это прежде всего за счет заказов по линии оборонной промышленности", - констатировал глава государства и призвал вместе подумать, как заниматься диверсификацией производства.
Путин также отметил успехи аграриев и тот факт, что в Дагестане один из самых высоких в России показателей по рождаемости. "Вместе с тем в регионе и много проблем", - продолжил глава государства, назвав зависимость от дотаций и субсидий из бюджета на 70%. А ведь когда-то Дагестан был донором. "При поддержке федерального центра нужно добиться того, чтобы это состояние вернулось в Дагестан", - сказал президент.
"И дело не в том, что жалко из федерального бюджета эти деньги", - заметил Путин. - Дело в том, чтобы поднять собственные производственные мощности, создавать здесь новые рабочие и хорошо оплачиваемые, интересные, высокотехнологичные рабочие места, чтобы вывести Дагестан и жителей Дагестана на новый уровень".
"Есть и долги, вы знаете, к сожалению, до сих пор, и они нарастают. Крайне сложной остается ситуация в сфере занятости", - констатировал президент. Уровень безработицы заметно превышает среднероссийский. При этом с особыми трудностями при поиске работы сталкиваются люди предпенсионного возраста или молодежь, которой приходится уезжать в другие регионы.
Одним из факторов, тормозящих развитие, Путин назвал коррупцию. "Это беда не только Дагестана... С этим сталкиваются регионы и на востоке, и на западе России, и на юге, и на севере. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта болезнь тоже не обошла стороной", - сказал он. Но президент убежден: "У республики есть все возможности, чтобы выйти на новый уровень развития". Ключевые задачи - повышение уровня реальных доходов и заработных плат граждан, создание новых рабочих мест, модернизация инфраструктуры и социальной сферы. "Нужно максимально задействовать конкурентные преимущества региона. Это удобное географическое положение на пересечении международных транзитных коридоров, хороший климат, высокая обеспеченность энергетическими ресурсами, в том числе гидроэнергетикой", - отметил он.
Президент призвал более эффективно использовать инвестиционный потенциал республики. И, конечно, особое внимание уделить решению социальных задач. Руководство Дагестана намерено держать эти вопросы под постоянным контролем. А федеральный центр поможет.
О борьбе с коррупцией шла речь и на встрече с жителями Дагестана - в частности, из Ботлихского и Цумадинского районов. Многих из них Путин встречал, когда посещал республику после операции по борьбе с террористами. И сейчас специально решил сначала поговорить с ними, а не с чиновниками, с теми, кто доказал, что готов в трудный момент подставить плечо и Дагестану, и России в целом. Президент также сказал, что хотел вновь посетить Ботлих, но погода не позволила: туман. Впрочем, дагестанцы заверили, что рады встретиться и в Махачкале.
Путин высказался за решительные меры в борьбе с коррупцией. "Коррупционеры не просто набивают свои карманы, они забирают деньги таких простых людей, как вы, - процитировал президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков. - Путин выразил уверенность, что поддержку в борьбе с коррупцией окажут и многие дагестанцы - честные люди, болеющие за республику".