Владимир Путин приехал в Дагестан

Президент Владимир Путин продолжил поездки по регионам и направился на Кавказ. Глава государства посетил Дагестан.

В республике Путин встретится с общественными деятелями и проведет совещание по развитию региона.

"В Махачкале у президента запланирована встреча с представителями общественности республики", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Затем президент "также проведет отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана", - уточнил представитель Кремля.