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13.03.2018 15:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Владимир Путин приехал в Дагестан

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин продолжил поездки по регионам и направился на Кавказ. Глава государства посетил Дагестан.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин посетил кубанскую теплицу

В республике Путин встретится с общественными деятелями и проведет совещание по развитию региона.   

"В Махачкале у президента запланирована встреча с представителями общественности республики", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Затем президент "также проведет отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана", - уточнил представитель Кремля.

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