Одним из ключевых событий прошедшего в Санкт-Петербурге II Международного форума труда стало обсуждение темы "Человеческий капитал как точка роста экономики". Как отметила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, сегодня необходимо уметь эффективно прогнозировать будущее рынка труда.

- Именно поэтому мы относимся к этому форуму как к научной лаборатории, - заявила она.

В работе форума приняли участие 5086 человек, среди которых - ведущие эксперты по управлению персоналом, ученые, представители органов власти и служб занятости из 50 стран и всех регионов России. Программа объединила 60 деловых сессий и круглых столов, специализированную выставку "Кадры. Управление. Безопасность" с участием 50 экспонентов, Центр деловых контактов с ведущими закупщиками и поставщиками и HR-хакатон.

Увидеть противоречие

Эксперты отметили разнонаправленные векторы развития рынка труда.

- С одной стороны, все твердят: кадров не хватает, демографические перекосы приводят к тому, что пенсионеров в стране становится слишком много. Раздаются тревожные голоса: кто же будет работать? - отмечает Дмитрий Чернейко, ответственный секретарь оргкомитета форума и председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. - Между тем, анализ показывает, что уже в ближайшем времени до 30 процентов профессиональных компетенций могут быть полностью автоматизированы. И тут же звучит другая позиция: надо создавать как можно больше рабочих мест, производительность труда падает, ее необходимо повышать. Во всех этих суждениях есть глубинное противоречие. Нужно понять, где на меняющемся рынке труда будет место человека? Чем он должен заниматься?

Эти глобальные вызовы усугубляют и другие проблемы, о которых с тревогой говорят эксперты.

Так, Анатолий Карачинский, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, отмечает, что очень неравномерное распределение трудовых потоков по территориям нашей страны приводит к совершенно новым вызовам в сегодняшней экономике. Вымывание выпускников вузов из большинства российских регионов (практически все областные города в этом плане являются донорами, а "принимающей стороной" - лишь Москва, Петербург, ХМАО и Краснодарский край, чьи трудовые ресурсы ежегодно прирастают на 6-8 процентов) очень чувствительно отзывается на системе высшей школы. Рынок труда сегодня, по сути, поглощает рынок образования. А это усиливает и кадровый дисбаланс в стране.

Очевидно стало и такое противоречие, как столкновение двух разнонаправленных векторов: столичные компании стремятся перенести свое производство в провинцию, поскольку уровень зарплат там ниже и ведение бизнеса выгоднее, а квалифицированные кадры, напротив, стремятся в столицы за высокими заработками.

Эксперты подтверждают: в Санкт-Петербурге одна треть работников, занятых в производ-стве, не являются жителями Северной столицы. А вообще уровень трудовой миграции по стране составляет, по разным оценкам, от 30 до 40 процентов трудоспособного населения.

Актуальная задача сегодня состоит и в том, чтобы создать эффективную систему переучивания, переквалификации кадров, причем сориентирована она должна быть на нужды каждого конкретного региона. Только такая гибкая система, в которой на партнерских основаниях будут задействованы и бизнес, и государство, способна принести реальные результаты.

В этой связи большие надежды возлагаются на цифровизацию экономики. Между тем, отмечают эксперты, эта цифровизация, создание большого числа разных информационных систем зачастую ведет сегодня к фрагментарности и дублированию информации. Отсутствие син-хронизации в системах учета, большое количество игроков на поле человеческого капитала - минтруда, минобразования, мин-экономики, минпромторга, агентства по инвестициям, приводит к отсутствию единого взгляда на проблему регулирования рынка.

- Нам требуется сегодня такое стратегическое мышление людей, которые отвечают за рынок труда и образования, которые бы видели горизонт не менее чем на 10-15 лет вперед, - подчеркнул Анатолий Карачинский.

Не человек за капиталом, а капитал за человеком

- Сегодня очевидно: экономика будущего становится антропоцентричной, - отметил Дмитрий Чернейко. - Сейчас уже не человек идет за капиталом, а капитал за человеком. Поэтому наращивание человеческого капитала нужного качества, нужного количества и в нужном месте становится актуальной задачей.

В связи с этим важным фактором развития рынка труда становится решение гендерных и поколенческих вопросов, доступность рынка труда для разных категорий населения. Об этом в своем докладе на пленарном заседании форума говорила заместитель председателя правитель-ства России Ольга Голодец. Она напомнила, что еще сто лет назад, в 1918 году, Россия приняла важный декрет, который установил равные права мужчин и женщин, а также время труда и отдыха. Созданная в 1919 году Международная организация труда взяла за основу именно этот документ.

- Россия остается страной с высокими стандартами труда, - подчеркнула Ольга Голодец.

К сожалению, отметила она, лишними на рынке оказываются сегодня целые поколения, и это не всегда люди пенсионного или предпенсионного возраста.

Однако простые решения в таких задачах не годятся, заявляют эксперты.

- Например, повышение пенсионного ценза невозможно в нашей стране уже хотя бы потому, что почти половина населения к 50 годам имеют нозологические показания для оформления инвалидности, - говорит Александр Сафонов, доктор экономических наук, проректор Академии труда и социальных отношений. - Быстрая смена компетенций, которую требует современный рынок труда, зиждется на биологической основе. Для людей старшего поколения она затруднительна.

При этом "утечка" из регионов "молодых мозгов" оборачивается серьезным удорожанием доставки социальных услуг его жителям.

- Если город имел 2000 населения, то ЖКХ, здравоохранение, транспорт обходились ему в одну цену, для населенного пункта в 200 человек цена всего этого увеличивается в разы, - подчеркивает ученый. - Однако цифровая экономика позволяет замечательным образом решать эту проблему. Так, перенесение кол-центров крупных компаний в регионы, где имеется дешевая рабочая сила, создание удаленных сервисов вне столиц - один из путей решения непростых кадровых вопросов. Опыт транснациональных компаний это подтверждает: бухгалтерии многих компаний, числящихся на территории США, перенесены в Индию. И прекрасно работают. Специфика нашей географии очень этому способствует.

Переучить: кого и чему?

Важнейшая тема, которой Международный форум труда уделил особое внимание, - появление новых компетенций и создание профессиональных стандартов. В ближайшем будущем, считают эксперты, экономика России придет к тому, что исчезнет само понятие "массовая профессия". Возникает резонный вопрос: куда в таком случае пойдут водители, продавцы, охранники, составляющие сегодня порядка 11 миллионов работающего населения страны? Обладают ли они теми компетенциями, которые потребуются стране завтра? А главное - способны ли будут быстро их освоить?

- Или регионам придется платить бывшим охранникам и водителям пособие по безработице, а потом еще решать непростую задачу, где взять денег на то, чтобы оно соответствовало прожиточному минимуму, - отмечает Александр Сафонов.

Эти тревоги основываются не на пустом месте.

Демографические исследования показывают, что более 80 процентов трудоспособного населения России не имеют тех знаний и компетенций, которые понадобятся стране в ближайшем будущем. К 2025 году дефицит высококвалифицированных кадров в России может составить приблизительно 10 миллионов человек. При этом только 17 процентов трудоспособного населения нашей страны заняты сего-дня трудом, где требуются высококвалифицированные творческие умения. В Германии, Сингапуре эта цифра составляет 25 процентов.

Учитывая эти обстоятельства, особое значение на форуме приобрели вопросы вовлечения в экономику поколения Z. Люди, рожденные в "нулевых", уже совсем скоро станут определять лицо человеческого капитала, в том числе - и в России. Одна из важнейших характеристик этого поколения - активная включенность в цифровизацию жизни во всех проявлениях. Именно миллениалы становятся сегодня учителями не только для более молодых, но и для более старших поколений.

Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского государ-ственного университета - соорганизатора II Санкт-Петербургского международного форума труда - отметил, что сегодня ценно не само обучение, а необходимость постоянно учиться, причем делать это должны и сами вузы.

- Нам следует научиться точно прогнозировать, какие компетенции выпускника будут востребованы через несколько лет, - подчеркнул он. - И монополия вузов: кого, кем и чему учить - меняется.

Сегодня в СПбГУ созданы советы образовательных программ, которые имеют реальные права: ставить требования к абитуриентам и преподавателям, принимать темы выпускных работ. В этих советах от 60 до 100 процентов - приглашенные работодатели, а экзамены выпускников университета принимают 100 процентов работодателей.

- Впервые в стране сложилась ситуация, когда разницу между поколениями определяет не биология ("отцы" и дети"), а отношение к IT-технологиям, - замечает Дмитрий Чернейко. - Важно, что сегодня происходит осознание этого факта. Только на его основе можно сформировать единый комплексный подход к стратегиям развития рынка труда, к выстраиванию как вертикальных, так и горизонтальных связей.