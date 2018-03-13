Инвесторам станет сложнее зарегистрировать приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов и получить льготы при аренде лесных площадей и оплате лесных ресурсов. На днях федеральное правительство приняло постановление, конкретизировавшее требования к таким проектам. Новшества призваны свести на нет ситуации, при которых предприниматели пользовались преференциями, но не вкладывали деньги в переработку леса. В чем суть реформы и как она отразится на лесохозяйственном комплексе субъектов Северо-Западного федерального округа, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Высокая планка

Инвестор, чей проект федеральный минпромторг включил в приоритетный перечень, получает земельные лесные участки без аукциона и 50-процентную льготу при аренде леса и оплате ресурсов. Раньше суммарный объем капитальных вложений для одного проекта должен был превышать 300 миллионов рублей. Сейчас минимальная планка составляет уже 750 миллионов рублей, если речь идет о создании нового предприятия, и 500 миллионов рублей - в случае модернизации действующего производства.

Кроме того, теперь переработчику придется документально подтверждать, что у него есть как минимум половина собственных или заемных заявленных инвестиций. Или как минимум четверть требующихся в первые два года средств, если срок реализации проекта превышает три года.

Льготы начнут действовать только после ввода лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию. При этом пользоваться преференциями можно будет в ограниченный период времени - от трех до десяти лет, в зависимости от объема капитальных вложений. Раньше, для сравнения, инвестор получал скидки при оплате лесных площадей и ресурсов сразу после того, как его проект вносили в приоритетный перечень.

- Ограничено и количество допустимых изменений инвестиционного проекта, - подчеркнул заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства Николай Петрунин. - Теперь, в зависимости от объема инвестиций, в него можно будет внести одну или две правки. А самые крупные проекты, где объем вложений превышает 20 миллиардов рублей, можно будет корректировать только по решению федерального правительства.

22 проекта

По словам Николая Петрунина, в конце прошлого года в РФ насчитывалось 129 инвестпроектов с общим объемом инвестиций в 333,7 миллиарда рублей. Из них не менее 40 реализуется в регионах СЗФО.

Лидером среди субъектов округа стала Вологодская область, где инвесторы запустили 22 подобные масштабные инициативы. По итогам прошлого года бюджетный эффект от реализации проектов в области освоения лесов достиг на Вологодчине 900 миллионов рублей, сообщает региональное правительство. Совокупный размер льгот за пользование лесными ресурсами, которые получили инвесторы, не превысил при этом 150 миллионов рублей.

Опыт региона в части применения механизмов поддержки крупных переработчиков леса, безусловно, можно назвать позитивным. Но требования, предъявляемые к приоритетным инвестиционным проектам, действительно нуждались в усовершенствовании, считают вологодские власти.

- Основанием для исключения проекта из перечня приоритетных является только отставание от графика реализации и инвестирования на один год, - уверенн губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Но бывает так, что инвестор, создав предприятие, не выполняет заявленные обязательства по переработке древесины и объему продукции, а также по созданию рабочих мест. Он просто заготавливает древесину, пользуясь предоставленной лесосырьевой базой. Именно поэтому я поддержал инициативу минпромторга по внесению изменений в нормативную правовую базу, которые позволят эффективно оценивать ход реализации проекта и принимать оперативные меры.

Круглое не катит

В Новгородской области реализуются только две крупных инициативы в области освоения лесов. Раньше в федеральном перечне числился другой проект, но в 2016 году его исключили из приоритетного списка. А в 2017-м в отношении инвестора возбудили уголовное дело.

Как сообщает региональная прокуратура, компания заявила о строительстве предприятия по производству пиломатериалов, древесных плит и биотоплива на территории Крестецкого района. Здесь же инвестор обязался возвести энергетический комплекс для электро- и теплоснабжения мощностей нового завода. Но предпринимателя больше интересовала не переработка леса, а добыча "кругляка".

- Чтобы создать условия для реализации проекта, комитет лесного хозяйства и лесной промышленности области заключил с лесопромышленным комплексом договоры аренды лесных участков на территории Крестецкого, Окуловского, Демянского, Боровичского, Парфинского, Маревского и Поддорского муниципальных районов, - делится информацией исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Новгородской области Елена Григорьева. - Ежегодный объем заготовки древесины на этих участках превышал 1,2 миллиона кубических метров. Однако компания инвестиционный проект не исполнила, а только добывала лесные ресурсы по льготной цене.

Прокурорская проверка показала: предприниматель, пользуясь преференциями, недоплатил государству почти 250 миллионов рублей. Из них около 120 миллионов рублей составил ущерб, причиненный федеральному бюджету, 130 миллионов недополучила региональная казна. В результате бывший генеральный директор лесопромышленного комплекса стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "злоупотребление полномочиями". Сейчас расследование продолжается.

Комплексный подход

С одной стороны, предпринимателей, желающих получить на льготных условиях лесные участки для заготовки необработанной древесины и не спешащих вкладывать деньги в создание перерабатывающих мощностей, благодаря законодательным новшествам станет меньше, соглашается Николай Петрунин. С другой стороны, реализация приоритетных инвестиционных проектов по новым правилам окажется под силу только очень крупным компаниям. Они получат долгосрочный контроль над значительной долей площадей лесного фонда, вытеснив малый и средний бизнес.

При этом уже реализуемые инвестпроекты в области освоения лесов не попадают под действие постановления правительства. Поэтому текущие проблемы, связанные с нежеланием получателей льгот вкладывать деньги в глубокую переработку леса, реформа не решит.

Есть еще один важный нюанс. Новый документ не гарантирует предпринимателям экономическую стабильность при реализации приоритетных инвестиционных проектов. Инвесторы могут столкнуться с теми же проблемами, с которыми их коллеги сталкивались в прошлые годы.

- Это и отсутствие актуальных материалов лесоустройства, и экстенсивное освоение лесов, и неразвитость транспортной лесной инфраструктуры, и нехватка древесного сырья нужного качества и породного состава, и дефицит профессиональных кадров. Такие проблемы надо решать комплексно. Так, механизмы поддержки проектов по глубокой переработке древесины следует адаптировать к экономическим условиям, в которых работают некрупные лесозаготовительные предприятия, и более активно применять на практике. Параллельно необходимо осваивать труднодоступные леса. Сейчас в промышленно развитых регионах РФ предприятиям не хватает сырья, потому что запасы доступной древесины там практически исчерпаны. В то же время 200 миллионов кубометров спелого качественного леса невозможно заготовить из-за отсутствия лесных дорог, - подводит итог замдиректора НИИ лесного хозяйства Николай Петрунин.