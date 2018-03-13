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13.03.2018 12:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Команда строиться

Судьбу законопроекта о передаче муниципалитетам Ленобласти градостроительных полномочий решает комиссия
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7514 (51)
В Ленинградской области муниципалитетам передана часть региональных полномочий по контролю градостроительной деятельности. Эксперты встретили эту инициативу неоднозначно. С одной стороны, муниципальным властям виднее, какие стройки нужны городу или поселку. Кроме того, согласование строек на уровне региона сильно затягивает эту процедуру. С другой стороны, органам местного самоуправления зачастую не хватает грамотных специалистов, и это может обернуться серьезными просчетами в такой сложной сфере, как градостроительство.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

В конце февраля депутаты Заксобрания Ленинградской области одобрили в первом чтении поправки в областной закон "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области". Этот документ лишает муниципальные власти права отклонять документацию по планировке территории. Взамен этого им дается возможность утвердить или отправить на доработку градостроительную документацию без направления ее главе местной администрации. Речь идет о объектах капитального строительства, расположенных на территории двух и более поселений.

Фото: EPA
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Законопроект стал временной точкой в нашумевшей истории передачи полномочий по одобрению градостроительных планов муниципальным властям. В конце 2017 года региональные парламентарии рассмотрели законопроект, вносящий изменения в областной закон "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области".

Авторы законопроекта предполагали с 1 января 2018 года вернуть с регионального на муниципальный уровень полномочия по одобрению градостроительных планов. Эти полномочия были отобраны у муниципалов в 2015 году. Сегодня местные власти выдают разрешения на строительство нескольких видов объектов, проектная документация на которые не подлежит государственной экспертизе. Речь идет о торговых зданиях высотой до двух этажей, промышленные постройки площадью до полутора тысяч квадратных метров и жилые дома до трех этажей включительно. Сейчас информация о строительстве таких объектов поступает в региональный комитет по архитектуре и градостроительству на этапе утверждения градпланов, но если бы закон вступил в силу, то областные власти узнавали бы о таких стройках только после их окончания.

В конце 2017 года парламентарии одобрили проект закона в трех чтениях, однако в конце декабря неожиданно для всех губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наложил на него вето.

"Готовя данный законопроект, мы надеялись, что будут внесены изменения в федеральное законодательство, благодаря которым градпланы из документов нормативного характера стали бы только информационными, - заявил глава региона в одном из интервью. - Но этого не произошло, и у нас появились сомнения в том, что муниципалитеты смогут вносить изменения в градостроительные документы с учетом интереса смежных территорий и района в целом. Закон задумывался как сокращение административных барьеров, но мы видим, что муниципальные власти не готовы пока отправляться в "свободное плавание", и сфера градостроительства нуждается в неослабевающем контроле со стороны региональных властей".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Такой "откат назад" вызвал недоумение парламентариев. Как заявил один из законотворцев, депутатский корпус вначале заставили принять этот закон в срочном порядке. Более того, предложенный законопроект поддержали все профильные структуры регионального правительства, а затем сами же выступили против. Депутаты обвинили региональных чиновников в административной "чехарде". Чиновники, в свою очередь, поясняют, что до сих пор приходится расхлебывать те или иные промахи местных властей, позволивших организовать тотальную застройку районов области, прилегающих к Санкт-Петербургу. В результате в таких локациях не хватает объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Помимо этого, под застройку попали природные охраняемые земли и земли сельскохозяйственного назначения. Кроме проблем такого рода, есть и более формальные - в течение 2017 года 40 процентов проектов градпланов было возвращено в муниципалитеты на доработку.

Любопытно, что в других регионах происходит обратный процесс. Незадолго до рассмотрения скандального законопроекта в Ленинградскую область приезжала делегация калининградских парламентариев в связи с тем, что в Калининградской области разрабатывался законопроект по передаче контроля над стройками от муниципалитетов региону.

Законотворцы оценили опыт Ленинградской области по руководству градостроительством и нашли его "в целом положительным". В ноябре калининградская областная дума единогласно проголосовала за то, чтобы стройками "рулили" региональные власти.

Эксперты отмечают, что контролировать строительство действительно лучше на уровне муниципалитетов, но в органах местного самоуправления не хватает грамотных специалистов.

- Муниципалитет должен в первую очередь заниматься местным самоуправлением. Это вопросы развития территорий, мест, выстраивание отношений, создание условий, как для граждан, так и для бизнеса, - подчеркивает Николай Калмыков, кандидат социологических наук, эксперт РАНХиГС. - Естественно, необходимо учитывать местную специфику и ситуацию. Но для этого необходимо создавать со-временные информационные системы и вести качественный обмен информацией. Мы не настолько богаты, чтобы иметь отдельных чиновников на каждую задачу. Достаточно нанимать квалифицированных специалистов и активно использовать информационные технологии. Нельзя закрыть каждую проблему отдельным человеком. К сожалению, в информатизации наши муниципалитеты серьезно отстают.

Фото: depositphotos.com
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Судьбу законопроекта о передаче муниципалитетам Ленинградской области градостроительных полномочий решает согласительная комиссия, состоящая из представителей Госстройнадзора, комитета по архитектуре и градостроительству, депутатов от разных фракций и общественников из районов с интенсивной застройкой: Всеволожского и Ломоносовского. Срок ее работы пока не определен. Судя по всему, градпланы на некоторое время останутся в компетенции областных властей. Но очевидно, что к этому вопросу еще предстоит возвращаться, если учесть, что объемы строительства жилья в регионе весьма значительны.

Прямая речь

Ирина Ирбитская, советник Союза российских архитекторов (САР):

- Я обеими руками за то, чтобы передать эту работу непосредственно муниципалитетам. Никто лучше них не знает насущных проблем. Другое дело, что муниципалитеты не всегда имеют стратегическое видение и ресурсы. Данная проблема решается в развитых странах путем выделения различных бюджетов государственного уровня, существует большая система грантовой поддержки муниципалитетов, за счет которой они могут обращаться в компетентные экспертные центры. Практика показывает, что при передаче градостроительных вопросов на муниципальный уровень гораздо выше, чем в том случае, когда они остаются на региональном уровне.

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