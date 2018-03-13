Петербуржец пойдет под суд за разбойное похищение котенка

В Калининский районный суд Санкт-Петербурга передано дело о нападении на мужчину на проспекте Культуры. Драку устроил его знакомый, а причиной конфликта стал пятимесячный котенок.

Как сообщает прокуратура города, когда мужчина пришел в гости к своему приятелю, ему очень приглянулся котенок.

Само животное с точки зрения заводчиков ценности не представляет: беспородный пятимесячный котенок черно-белого окраса, без родословной, но при этом очень симпатичный.

Петербуржец захотел во что бы то ни стало забрать котенка себе. Но хозяин не захотел расставаться с питомцем. Словесная перепалка переросла в драку. В итоге гость двумя поставленными ударами сломал нос хозяину, а пока тот приходил в себя, покинул квартиру вместе с котенком.

Мужчина обратился в полицию. Знакомого он обвинил не только в побоях, но и в похищении питомца. В итоге в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

К слову, котенка, из-за которого разразилась эта драматическая история, нападавший все-таки оставил себе.