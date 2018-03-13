Петербуржец украл 639 бутылок алкоголя

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор дальнобойщику, который украл со склада крупную партию спиртного.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, общая стоимость похищенного составила 669 тысяч рублей.

Выяснилось, что дальнобойщик забрал со склада и не довез до магазина 639 бутылок алкогольной продукции. В частности, было похищено 18 бутылок шампанского, 60 бутылок портвейна, столько же бутылок водки, 500 бутылок коньяка и 1 бутылка рома.

Куда водитель дел столько спиртного, в суде не конкретизируют, уточняя лишь, что продукцией мужчина распорядился по своему усмотрению. На судебных заседаниях дальнобойщик полностью признал свою вину и возместил владельцам груза часть ущерба.

Суд приговорил водителя к двум с половиной годам лишения свободы условно.