Петербурженку заподозрили в убийстве младенца после родов на дому

В Петербурге раскрыто убийство младенца. Тело новорожденного ребенка накануне было обнаружено в мусорном контейнере на проспекте Мориса Тореза.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в преступлении подозревают мать ребенка.

По предварительным данным, она родила ребенка дома, затем задушила его колготками и выбросила тело в мусорный контейнер.

В полиции отмечают, что петербурженка на учете в женской консультации не состояла. О женщине также известно, что ей 37 лет, она нигде не работает.

Сейчас подозреваемая задержана. В Следственном комитете по Санкт-Петербургу сообщают, что в ближайшее время женщине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.