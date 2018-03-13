В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства взрыва в девятиэтажке по проспекту Народного Ополчения, 219. Взрыв газа произошел в квартире на 8-м этаже 9-этажного панельного газифицированного жилого дома. После этого начался пожар, который был быстро ликвидирован на площади 10 кв. метров. Произошло обрушение внешних стен четырех квартир, частичное обрушение лестничных маршей.

Взрыв прогремел в 17.53, в это время большинство жителей дома находились на работе и учебе. Как рассказала "РГ" пресс-секретарь администрации Красносельского района Ольга Подосинникова, жильцам предложено разместиться в школе N 399, расположенной по соседству. По предварительным данным, в доме взорвался газ. Здание обслуживала "Балтийская газовая компания", но следователям еще предстоит выяснить, где именно произошел взрыв: в самой сети централизованного газоснабжения или же такие последствия спровоцированы строительным газовым оборудованием - например, баллонами. В частности, они применяются при установке натяжных потолков.

В центре медицины катастроф сообщили, что в результате взрыва госпитализирован один человек. Погибших нет. "Из пострадавшего подъезда эвакуированы 82 человека, шесть человек преклонного возраста, которые являются лежачими, были доставлены в больницу", - сказали в ГУ МЧС.

Девятиэтажка на проспекте Народного Ополчения была построена в 1971 году по типовому проекту 1ЛГ-600-Н-1. Под такой маркировкой фигурируют здания, которые в народной топонимике называют "домами-кораблями". В здании пять подъездов. Согласно ведомости оценке технического состояния многоквартирного дома, износ газового оборудования в здании составляет 55 процентов.