Псковские зоологи засняли на видео жилищный спор енотовидных собак

В Полистовском заповеднике, расположенном в Псковской области, фотоловушка засняла конфликт енотовидных собак. Зоологи говорят, что животные поспорили из-за норки.

Как сообщает пресс-служба Полистовского заповедника, в норе жили две собаки. Ночью они вышли погулять и их жилье заняла третья собака.

Когда хозяева вернулись, захватчица стала оборонять территорию, но собаки ее выгнали коллективными усилиями.

Примечательно, что две собаки, которые в итоге остались в жилище, сами его не обустраивали. Нора существует в заповеднике уже несколько лет и раньше там жило семейство барсуков.

В заповеднике отмечают, что енотовидные собаки не любят копать себе убежища и часто захватывают чужие владения.