Саперы БФ обезвредили найденный на федеральной трассе тротил

15 килограммов тротиловых шашек времен Великой Отечественной войны, найденных при ремонте федеральной трассы, обезвредила мобильная группа разминирования мотострелкового соединения армейского корпуса Балтфлота.

Взрывчатку обнаружили 12 марта дорожные строители, ведущие капремонт моста через ручей в поселке Шепетовка, на 44-м километре федеральной трассы А-216 Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой. Работы на объекте сразу остановили, место опасной находки оцепили.

Флотские инженеры на месте произвели разведку, а затем изъяли из грунта взрывоопасные предметы и вывезли на один из флотских полигонов для последующего уничтожения, рассказали в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Очевидно, взрывчатка была заложена в конце войны отступающими немецкими войсками, уничтожавшими коммуникации на пути Советской армии. Но взрыв по каким-то причинам не прогремел, и мост с опасной начинкой более 70 лет благополучно пропускал поток транспорта, в том числе грузового.

Это не такая уж редкость в Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии. В 2013 году при ремонте моста под городом Мамоново, на очень оживленной трассе, также обнаружились заложенные немцами боеприпасы, которые не сработали.