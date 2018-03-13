В Ленобласти школьник погиб, катаясь по перилам

В больнице города Тосно в Ленобласти скончался девятилетний мальчик: он катался на перилах и упал в лестничный пролет со второго этажа.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, трагедия произошла в школе. Ребенок проехал на лифте, потом вышел на лестничную площадку, начал съезжать по перилам, но не смог удержаться и упал.

В Тосненскую клиническую межрайонную больницу мальчика доставили с тяжелейшими травмами головы, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но оказались бессильны.

Сейчас по факту случившегося следователи проводят проверку. Они уже осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. В региональном СК не исключают, что будет возбуждено уголовное дело.