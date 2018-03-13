В Петербурге объединят предприятия для развития Арктики

В Петербурге займутся созданием кластера высокотехнологичных решений для освоения богатств Мирового океана и Арктики - такая инициатива рассматривается сейчас на федеральном уровне. Об этом на конгрессе "Арктика - территория объединения компетенций", прошедшем в Северной столице, сообщил начальник отдела координации региональных программ развития промышленности департамента региональной промышленной политики и проектного управления минпромторга РФ Константин Иваненко.

По его словам, в частности, в кластер объединятся предприятия оборонно-промышленного комплекса. Сейчас проводится специальный мониторинг по компетенциям этих предприятий, после чего они будут сгруппированы и "выведены на новые инструменты поддержки по линии гражданских отраслей". В целом же кластер - несколько условное название.

Смысл этого проекта - объединение усилий промышленности, научных организаций, конструкторских бюро с целью создания современного оборудования и техники, предназначенных для освоения арктического шельфа. Что касается Петербурга, то здесь, отмечают специалисты, перспективы есть: порядка ста предприятий города выпускают продукцию, которая может быть востребована в самом северном регионе, а петербургские конструкторские бюро имеют большой технический потенциал.

В числе прочего они развивают сектор кораблестроения, работающий как раз для нужд северных территорий. Еще один подобный кластер, подчеркнул Иваненко, будет создан в ближайшее время в Архангельской области.

Впрочем, высокие технологии для Арктики - вопрос пока не столько перспектив, сколько решения целого ряда проблем. Так, например, серьезно тормозит процесс освоения региона высокая цена хладостойких металлических сплавов. Чтобы ее снизить, ученые сейчас бьются над разработкой новинок.

- Борьба за хладостойкость неизбежно приводит к увеличению цены материала. Сейчас мы работаем над созданием составов, которые позволят резко снизить их стоимость с помощью применения термомеханической обработки, - подчеркивает заместитель гендиректора петербургского ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей" Алексей Ильин.

Но дело не только в создании устойчивых материалов и производства из них оборудования. Новые разработки для Арктики необходимо испытывать именно в тех условиях, в которых их будут использовать. Пока это остается проблемой, ведь создание испытательных полигонов для новых технологий на Севере предусмотрено только к 2021 году. В минпромторге РФ, правда, надеются ускориться и договориться с минэкономразвития РФ о переносе сроков на 2019 год. Сейчас есть возможность, например, воспроизводить воздействие айсбергов на конструкции, моделировать лед любой плотности, однако же максимально приблизить условия к реальности и испытывать новшества таким образом практически невозможно.

Развитие технологий обязательно должно коснуться и экологии Арктики. По мнению специалистов, сегодня в этой сфере усилий прилагается недостаточно. С тем ущербом, который уже нанесен, зачастую своими силами пытаются справиться волонтеры. Так, большая программа с участием добровольцев действует в Карском море. За четыре года без привлечения бюджетного финансирования волонтеры очистили и привели почти в идеальное состояние остров Белый, а с этого года приступят к чистке следующего острова - Вилькицкого.

- Прошел Год экологии - что-то было сделано? Максимум полигоны. А что такое полигоны? Свалка с твердым покрытием. Ни очистки, ни переработки, в лучшем случае - сортировка банок, бутылок и бумаги. Но это лишь 20 процентов, остальные 80 - идут на полигон. И это притом, что сегодня уже есть новейшие разработки, которые позволяют говорить не о мусоросжигании, а о термолизе. Это возможно делать, - обратил внимание президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор.

Однако, по словам специалистов, главная проблема Севера и Арктической зоны РФ - разобщенность между регионами, так как по этому вопросу на федеральном уровне отсутствует единый координирующий центр. Именно потому что "хозяина" в виде органа исполнительной власти, который бы управлял этим богатством (Арктика - это 30 процентов всех полезных ископаемых планеты, 40 процентов углеводородного сырья и 60 процентов редкоземельных металлов), нет, то и похвастать развитием региона Россия пока не может, констатируют они. Однако работа над новой структурой ведется, и власти Северной столицы подчеркивают, что структура эта, вероятно, будет базироваться именно на берегах Невы. По крайней мере, по словам "арктического" вице-губернатора Смольного Михаила Кучерявого, Петербургу "эта миссия подходит идеально и с исторической, и с геополитической, и с экономической точки зрения".

Вместе с тем работать в Арктике вахтовым методом не получится. Сохранить и развить эту территорию смогут только живущие там и влюбленные в Север люди, а чтобы это стало возможно, им нужно обеспечить пригодные для жизни и работы условия. Именно на это направлена утвержденная летом прошлого года новая редакция государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", срок реализации которой продлен до 2025 года, подытоживают специалисты.

Тем временем

Туристический поток в Арктику существенно вырос за три года: Архангельская область стала популярнее на 23,5 процента, Мурманская - на 32,3. Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму.