В Петербурге прогремел взрыв в жилом доме

В Петербурге произошел взрыв в подъезде жилого дома по проспекту Народного Ополчения, 219. Разрушены квартиры на верхних этажах.

⚡️⚡️⚡️Взрыв газа в Питере. Улица Народного ополчения. Предварительно разрушены верхние этажи. Информации о пострадавших и погибших пока нет.



Фото - ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб pic.twitter.com/wZTKfF6CCk — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 13 марта 2018 г.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу "РГ" сообщили, что сейчас на место происшествия выехали спасательные бригады. Сигнал о взрыве поступил от очевидцев. Сведений о пострадавших пока нет.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, звук взрыва был слышен в нескольких кварталах от эпицентра. Сам дом по проспекту Народного Ополчения был построен в 1971 году, в нем проживает 626 человек.