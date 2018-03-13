В Петергофе нашли 23-миллиметровый боеприпас

Житель частного дома в Петергофе, расчищая участок, нашел боеприпас, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, сообщение в дежурную часть об опасном предмете поступило накануне в 13.50. На место тут же выехали взрывотехники ОМОН.

Место находки огородили, а дежурная группа инженерно-технического отдела обследовала снаряд.

Выяснилось, что он не имеет никакого отношения к Великой Отечественной войне - это 23-миллиметровый современный учебный снаряд от советской авиационной пушки ВЯ-23, и боевого заряда в нем нет. Как он попал на участок, не сообщается.

Никакой опасности он не представлял, поэтому его просто увезли на утилизацию.