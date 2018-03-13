Русский музей вернулся к теме реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца - Главгосэкспертиза вынесла положительное заключение по представленному проекту. В 2016 году ведомство уже одобряло проведение работ, касающихся этой территории, однако тогда горожане вместе с Советом по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга настояли на том, чтобы планы были скорректированы.

Этот проект музей пытается воплотить в жизнь уже более 15 лет: планы по реконструкции главного здания были задуманы еще в 2002 году и застопорились из-за сложностей с финансированием и, как следствие, опасений, что Министерство культуры РФ не сможет обеспечить безопасное перемещение фондов из Михайловского дворца на время ремонта.

Несколько лет назад новая концепция (основанная на первоначальной) была вынесена на широкое обсуждение, однако дальше этого дело не пошло - идею буквально разнесли в пух и прах. Причем не только активисты-градозащитники, но и эксперты, которые посчитали застройку исторических дворов авторства Карла Росси неприемлемой. Ссылались представители Совета по сохранению культурного наследия и на нарушение федерального законодательства, ведь закон запрещает проводить работы, изменяющие облик здания-памятника. Кроме того, на его территории недопустимо любое строительство. А оно ожидалось: музей намеревался разбить дворы на этажи, где разместился бы вход, а еще конференц-зал и новые выставочные площади. Словом, дворы хотели приспособить для увеличения пространства, а саму территорию превратить в атриум.

В итоге Русский музей вынужден был скорректировать предполагаемый план работ. В прошлом году доработанную концепцию вновь представили экспертам Совета, которые ее одобрили. Теперь одобрила ее и Главгосэкспертиза. Как говорится на сайте ведомства, проект все так же предусматривает "приспособление для современного использования внутренних дворов Михайловского дворца, а также реставрацию прилегающих помещений".

- По проекту ничего особенно не изменится, - подтвердил корреспонденту "Российской газеты" и глава музея Владимир Гусев. Планы на конференц-зал и три лифта для маломобильных граждан никуда не делись, а кроме того, будет отреставрирована часть помещений и модернизирована инфраструктура. Однако стены все же трогать не будут, а перекрытия задействуют только над цокольным этажом. В атриуме Сервизного двора будет воссоздана галерея, которая соединит выход из лифта с залами, в подвальной части разместят лекторий. В Церковном дворе обещают ограничиться устройством двух лифтов.

- Что же касается корректировки, то она предусматривает, что реконструкция пройдет в два этапа. Во-первых, для того чтобы создать условия для работы Русского музея в Михайловском дворце на время ее проведения, а во-вторых, для осуществления последовательного ввода в эксплуатацию, - подчеркивают в Главгосэкспертизе.

Сроки старта работ музейщики назвать затруднились, однако в Фонде инвестиционных строительных проектов рассказывают, что реконструкция первого двора должна быть закончена к апрелю 2020 года, а уже весной этого года должен быть выбран подрядчик. Решения по второму двору будут приняты позже. При этом закрывать музей на время реконструкции не будут. Финансирует проект федеральный бюджет в рамках выполнения программы "Культура России (2012-2018 годы)".