Внук Алисы Фрейндлих получил премию "Прорыв"

В Северной столице в девятый раз вручили премию "Прорыв".

Театральная награда для молодых (до 35 лет включительно) учреждена в Петербурге в 2008 году, вручается ежегодно, по итогам прошедшего сезона - за творческие достижения в области драматического театра, создана для поощрения и продвижения молодых профессионалов сцены. Предпочтение - работам новаторского или экспериментального характера. Правда, денежного наполнения у этой премии нет.

За режиссуру церемонии, которая прошла на Новой сцене Александринского театра, отвечал Семен Серзин. По традиции это право достается одному из номинантов прошлого года. Серзин, режиссер команды "Этюд-театр" и создатель независимого "Невидимого театра", церемонию "Прорыва" решил провести в жанре хип-хоп концерта. Установили три билборда с текстами: "Как же так, уважаемые?", "Пока они играли, их номинировали", "Кто прорвется сегодня?". Дресс-код - спортивные костюмы. Танцпол, дискотека. Ведущий - актер Илья Дель.

Звания "Лучший режиссер" по итогам сезона 2016-2017 года удостоен Илья Мощицкий за постановку спектакля "Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре", театр "Мизантроп". "Мы вылезли на свет из глубокого андеграунда", - произнес лауреат. Лучшими актерами признали Андрея Кондратьева за роль прокурора Майкла Шейкеда в этом спектакле и Филиппа Могильницкого - за роль адвоката Йорама Шефтеля.

Лучшей актрисой названа Арина Лыкова за роль Настены в спектакле "Живи и помни" Григория Козлова, театр "Мастерская".

Лучшая роль второго плана у Евгения Санникова (Геберле в спектакле "Страх Любовь Отчаяние" МДТ - Театр Европы, режиссер Лев Додин). Свою награду актер решил передать режиссеру Кириллу Серебренникову "в знак солидарности".

В номинации "Лучший художник" победил Стас Свистунович - за световое оформление спектакля "Губернатор" (БДТ имени Товстоногова, режиссер Андрей Могучий).

Лучшим менеджером признали Никиту Владимирова. 25-летний продюсер, внук народной артистки СССР Алисы Фрейдлих и легендарного режиссера Игоря Владимирова, возглавлявшего Театр имени Ленсовета с 1960 по 1999 год, награжден за выпуск и прокат мюзикла спектакля "Летучий корабль" (ООО "Искусство для людей").

- Это не моя заслуга, а заслуга всей нашей команды, - сказал Никита Владимиров. - Сегодня не стало Олега Павловича Табакова. Это очень больно. Я учился в Школе-студии МХАТ, он читал нам лекции. Конечно же, он - лучший театральный менеджер нашей страны. Думаю, коллеги меня поддержат, если эту скромную премию посвятим Олегу Павловичу.

Специальные призы жюри вручали театральные критики - соучредитель премии Жанна Зарецкая и Агнешка Пиотровска (Польша), переводчик, в частности, пьес известного драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева. Отмечены актриса Алиса Олейник, исполнившая роль Виктора в спектакле "Машина едет к морю" (театр "Особняк", режиссер Алексей Янковский), и творческий коллектив спектакля "Венчание" (Театр имени Ленсовета, режиссер Бениамин Коц).

Специальный приз номинационного совета присужден актерскому ансамблю спектакля "Птицы" (Театр имени Ленсовета, режиссер Мария Романова).

Почетная премия имени Антона Губанкова "За продвижение молодых талантов", учрежденная в 2017 году, будет передана Олегу Лоевскому, заместителю директора по творческим вопросам Екатеринбургского ТЮЗа, основателю и художественному директору фестиваля "Реальный театр". Антон Губанков возглавлял комитет по культуре Санкт-Петербурга в 2008-2011 годах, при его поддержке родилась премия "Прорыв", погиб в 2016 году.

В жюри девятого "Прорыва" вошли: худрук Центра имени Мейерхольда, режиссер и педагог Виктор Рыжаков, народный артист России Николай Иванов (ТЮЗ имени Брянцева), директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер Дмитрий Егоров, театральные критики Роман Должанский, Марина Давыдова и другие известные петербургские и московские эксперты.

Независимое жюри "Прорыв. Club", существующее в Молодежном дискуссионном клубе при премии "Прорыв", огласило свои оценки: лучшая актриса - Анна Донченко (за роль Люськи в спектакле "Любовь людей", "Невидимый театр", режиссер Семен Серзин, и роль Мальчика в спектакле "Снег любви", "Этюд-театр", режиссер Николай Русский), лучший актер - Илья Ходырев и Роман Михащук, дуэт в спектакле "Вахтангов_Чехов.docx", режиссер Наталья Лапина. Лучшая роль второго плана - Дмитрий Честнов (за роли Смердякова и Ипполита Кирилловича в спектакле "Братья Карамазовы", "Небольшой драматический театр", режиссерЛев Эренбург), лучший художник - Стас Свистунович (единственное совпадение с мнением большого профессионального жюри!), лучший режиссер - Максим Фомин (спектакль "Чайка. Сюжет для небольшого рассказа", театр "Мастерская"). "Наша задача, - говорят члены этого жюри, - разбить стереотип, что театр старый и скучный. Мы хотим привести в театр молодого зрителя и показать ему, что театр - это современно, актуально и интересно".

Прямая речь

Роман Должанский, председатель жюри, театральный критик, заместитель художественного руководителя Театра Наций, арт-директор фестиваля "Территория", фестиваля "NET - Новый Европейский Театр":

- Из городского мероприятия премия "Прорыв" превратилась в то, что стало важным для всей страны, это действительно чудо, потрясающее дело. Второе чудо в том, что наше жюри выжило, выдержало - нынче была представлена самая большая программа за всю историю существования премии. Мы благодарны номинационному совету, который позволил нам за короткое время увидеть так много совершенно разных замечательных спектаклей и в театрах с колоннами, и в подвалах, и в каких-то холодных углах - везде, где происходит театральная жизнь Петербурга. И третье чудо - невероятное, потрясающее, вдохновляющее количество удивительных, изумительных молодых актрис и актеров, которые есть в Петербурге в том поколении, о котором говорит премия "Прорыв". Эти таланты - главное богатство и главная надежда нашей страны.

"Прорыв" в цифрах

В оргкомитет "Прорыва" нынче поступило 204 заявки: 22 - от театров федерального подчинения, 66 - от городских театров, 10 - от театров подчинения Ленинградской области, 1 - от театра районного подчинения, 105 - от негосударственных театральных проектов. В шорт-лист попали 22 спектакля, 3 менеджерских проекта.

В шести конкурсных номинациях на премию претендовали 35 человек - режиссеры, актеры, художники, менеджеры. В номинационный совет вошли 11 человек, в жюри - 12.

Тем временем

Премия "Прорыв" стремится сблизить молодой театральный Петербург, Москву и региональные театры. Шестой год оргкомитет организует офф-программу для того, чтобы познакомить петербургскую публику с интереснейшими спектаклями молодых режиссеров, выпущенными за пределами Петербурга. В этом году в рамках офф-программы впервые в Северной столице состоялись гастроли театральной площадки "Ельцин Центр" (Екатеринбург).