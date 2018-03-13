Ввод крупнейшего эллинга Северной верфи запланирован на 2019 год

В Петербурге к лету 2019 года планируют завершить строительство нового эллинга для крупногабаритных кораблей. В конце того же года Объединенная судостроительная корпорация намерена первого большого судна.

Мы активно реализуем проект по модернизации Северной верфи, - цитирует ТАСС президента ОСК Алексея Рахманова. - Там будет построен крупнейший эллинг выстой 75 метров длинной 250 метров с двумя построечными местами, который позволит строить в том числе и афрамаксы и газовозы. Нам очень хотелось бы, чтобы верфь уже в конце 2019 года смогла начать строительство первых крупногабаритных изделий".

Впрочем, пока неизвестно, будут ли в новом эллинге строить в первую очередь военные суда или гражданские.

Справка "РГ"

Афрамакс - тип сверхбольших судов, по большей части танкеров, по классификации AFRA (Average Freight Rate Assessment) от 80 до 120 тысяч тонн дедвейта (общего веса перемещаемого груза от контейнеров и нефти до пассажиров и съестных припасов).