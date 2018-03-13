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13.03.2018 09:52
Проект: В регионах

Аграрии Дона посетили Всероссийский форум сельхозпроизводителей

Текст: Сергей Терентьев
Аграрии и власти Ростовской области приняли участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, который прошел 11-12 марта в Краснодаре. В делегацию вошли главы и работники донских агропредприятий, фермеры, представители кооперативов и предприятий пищепрома, а возглавил ее первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

Донские аграрии принимали участие во всех крупных тематических секциях, посвященных развитию растениеводства и животноводства, пищепрома, новых технологий и социального развития села. Кроме того, они приняли участие в пленарном заседании, которое посетил президент Российской федерации Владимир Путин.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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- Президент поставил ряд задач по повышению качества продукции, модернизации и строительству новых предприятий, наращиваю экспорта мясной продукции и товаров высокого передела и, конечно, улучшению условий жизни селян, - отметил по итогам форума Виктор Гончаров. - Эти приоритеты и мы для себя определили ранее. Уже в прошлом году темп роста производства сельскохозяйственной продукции на Дону был выше, чем в среднем по России - 107 процентов. За последний год экспорт продукции донского АПК вырос в полтора раза, до составил 4,1 миллиарда долларов США. По сути, это половина всего экспорта из Ростовской области. Но сегодня мы продолжаем работать над качеством выпускаемой продукции, наращивая конкурентоспособность донских предприятий и создавать благоприятные условия для жизни и труда на селе.

Стоит сказать, что в самой Ростовской области сейчас идет активное обсуждение Стратегии развития АПК региона до 2030 года. Если говорить в целом, то период с 2018-го по 2024-й год станет периодом решения проблем, препятствующих устойчивому развитию отрасли, так называемый период снятия ограничений. А с 2025 года регион приступит к воплощению стратегической идеи, реализации возможностей развития.

Фото: Александр Гавриленко / РГ
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Как говорят эксперты, у Ростовской области есть уникальные фундаментальные предпосылки для того, чтобы закрепить за собой лидерство среди российских регионов в сфере сельского хозяйства. Это не только большие площади плодородной земли и мягкий южный климат, но и обилие пресной воды, высокий научный потенциал и обеспеченность высококвалифицированными кадрами, выгодное положение с точки зрения логистики, близость морских портов и так далее.

Справка

Ростовская область по объемам производства зерна, овощей, молока и яиц стабильно входит в топ-5 российских регионов.

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