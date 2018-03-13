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13.03.2018 17:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Астраханского предпринимателя осудили за гибель троих детей

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)

В Астраханской области вынесли приговор индивидуальному предпринимателю, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности трем подросткам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

На Камчатке энергетики осуждены за гибель детей в яме с кипятком

Трагедия произошла в сентябре 2015 года. Трое ребят, в возрасте от 12 до 14 лет, отправились играть в песчаный карьер, находившийся неподалеку от села Икряное. Дети делали подкоп под стеной карьера, когда порода обвалилась, засыпав их грунтом. Погибших обнаружили родители, отправившиеся на поиски пропавших мальчиков.

Следствие установило, что бизнесмен в 2014 году организовал в карьере незаконную добычу грунта для строительства. Из-за этого образовались вертикальные откосы высотой в девять метров. В итоге одна из стен и рухнула на детей.

Решением суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с выплатой семьям погибших по одному миллиону рублей.

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