Четыре года назад указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" был одним из первых, подписанных руководством страны для вернувшегося в состав России Крыма. Мы решили посмотреть, как в республике реализуются основные пункты указа, и отправились в место, где представителям реабилитированных народов власти выделили участки для строительства собственного жилья.

Всего десять минут от Симферополя - и мы уже на массиве "Дубки-Мирное". Вокруг сотни новеньких домов: одни полностью готовы к проживанию, другие только планируется штукатурить, третьи на стадии фундамента. Дилявер Алимов один из тех, кто только собирается строить дом для своей семьи. Чтобы не рассказывать свою историю, стоя посреди голого участка, он пригласил нас в гости к соседям. Тут нас приняли по-восточному гостеприимно. Люди здесь одна большая дружная семья. Ведь десятки лет они все вместе добивались реабилитации своих народов.

Наливая ароматный кофе и угощая сладостями, крымские татары рассказывают, что на полуострове очень долго не решались земельные проблемы. Более 20 - 25 лет назад люди вернулись на родину из Узбекистана, ютились на съемных квартирах или теснились по три семьи в одном доме. В итоге многие оказались на "полянах протеста". Среди них и Дилявер. На "самозахвате" в Симферопольском районе он простоял десять лет.

- Дело сдвинулось с мертвой точки только после присоединения Крыма к России, - говорит Дилявер, - год назад я наконец получил участок. Теперь собираюсь строить дом и растить в нем детей. Моей дочке уже год и восемь месяцев. Хотелось бы еще воспитать сына. Может, и не одного.

Мать четверых детей Эльвира Муратова рассказывает, что ее семья начала строить жилье, не дожидаясь официального выделения участка, потому что другого варианта создать условия для жизни в те годы не было.

- Украинская власть нас не слышала, - рассказала она. - Уже проживая в собственноручно построенном доме, мы 10 лет просили разрешить нам подключиться к сетям электроснабжения. Пользовались генератором, искали альтернативные варианты подключения к сетям. Было очень тяжело. Представляете, как жить без света, имея маленьких детей?

"Дело сдвинулось с мертвой точки только после присоединения Крыма к России", - говорит Дилявер

Решение проблемы стало возможно только после того, как семье наряду с другими ее товарищами по несчастью официально выделили и так используемую землю. Недавно энергопоставляющая компания заключила с ними временные договоры. Эльвира и другие репатрианты надеются, что власти найдут возможность обеспечить их постоянным централизованным энергоснабжением, а также проложить дороги. Ведь землю на поляне они получили одними из первых, а все люди, которым выдадут разрешения на аналогичных полянах в дальнейшем, столкнутся с такими же трудностями.

На национально-культурное возрождение реабилитированных, их социальное обустройство и реализацию инвестиционных проектов в федеральной целевой программе развития Крыма предусмотрено 9,8 миллиарда рублей. Это позволит обеспечить 2000 семей собственным жильем, десятки тысяч других семей сетями электро-, водо-, газоснабжения и канализации, а также ввести в эксплуатацию семь детских садов и две школы. Одна большая школа в Симферополе уже построена.

- В ФЦП заложены средства на 74 объекта для обустройства мест компактного проживания, - говорит председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Ленур Абдураманов. - Сегодня выделено 4355 участков для индивидуального жилищного строительства. В основном в Симферопольском районе, где и были расположены многие "поляны протеста", и в Евпатории. Этой весной планируем выделить еще 1649 участков. Люди получат землю в Симферопольском районе.

В Крыму реабилитированных обеспечивают не только земельными участками, но и квартирами. В 2015 - 2017 годах квартиры выданы 460 семьям. Но и это еще не все. Нередко бывает так, что семья собственноручно с помощью родственников строит дом. Потом "коробка" стоит не один год, но заселиться люди не могут - не хватает денег на внутренние работы. Теперь в Крыму реабилитированные и члены их семей вправе получить помощь на завершение строительства дома и создание минимальных бытовых условий. Материальной помощью воспользовались уже 344 человека.

- Наш земельный массив многонациональный, - говорит пенсионерка Людмила Чикаренко. - Тут проживают и крымские татары, и русские, и греки, и представители других национальностей. Никаких проблем в межнациональных отношениях у нас нет.