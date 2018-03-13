На Дону осудили водителя автобуса за ДТП с четырьмя погибшими

В Ростовской области водитель пассажирского ПАЗа осужден за столкновение с другим автобусом, при котором погибло четыре человека. Об этом сообщили "РГ" в Матвеево-Курганском районном суде.

Страшная авария из-за которой судили шофера произошла в июне прошлого года неподалеку от российско-украинской границы. От столкновения ПАЗ, которым управлял осужденный, вылетел с дороги в поле и перевернулся. Два человека погибли сразу же, еще двое скончались позже в больнице. В медучреждения также были доставлены более 20 пострадавших.

Практически сразу же после трагедии одной из основных версий произошедшего назвали то, что водитель ПАЗа не уступил преимущества в движении второму автобусу. Спустя почти девять месяцев приговором Матвеево-Курганского районного суда он признан виновным.

Наказание - лишение свободы на 3 года и 3 месяца, с отбыванием в колонии-поселении. Также на эти три года осужденный лишен права управлять транспортными средствами.