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На Кубани застройщик обманул дольщиков на 45 миллионов рублей 10:02
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13.03.2018 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани застройщик обманул дольщиков на 45 миллионов рублей

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В суд направили уголовное дело в отношении 46-летнего краснодарца, который, являясь директором строительной компании, обманул дольщиков на общую сумму около 45 миллионов рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество").

В Сочи застройщика осудили за обман дольщиков на 40 млн рублей

- Мужчина "засветился" сразу в двух районах края. Так, он убедил граждан вложить деньги в долевое строительство жилья в Темрюкском районе. Получив от семнадцати потерпевших более 27 миллионов рублей, дома он все же не достроил, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Также полицейские установили причастность краснодарца к аналогичному мошенничеству на территории Славянского района. Там ущерб составил свыше 17 миллионов рублей.

По словам правоохранителей, санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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