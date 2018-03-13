Ростовские ученые придумали антивандальную защиту для счетчиков

В Ростове-на-Дону изобретатели Алексей Попов и Александр Процик разработали новые антимагнитные пломбы для защиты метрологического оборудования - счетчиков для учета газа, воды и электроэнергии. Их антивандальные пломбы оказались дешевле и эффективнее импортных аналогов.

- Инновационные антимагнитные пломбы обладают несколькими профилями защиты от внешних факторов. Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати повышает устойчивость к агрессивным средам (кислоте, кипятку и т. д.). Термоиндикатор, предотвращает взлом пломбы в результате нагрева, а усиленная голографическая бронированная пленка защищает индикатор от подмены, - сообщил "РГ" официальный представитель Донского государственного технического университета Павел Герасин.

Кроме того, донские антимагнитные пломбы производятся в пластиковых форм-факторах, которые объединяют классическую роторную систему пломбирования и антимагнитную технологию, что позволяет значительно удешевить комплекс защиты от взломов. Цена одной пломбы в зависимости от сложности защитной конструкции варьируется от 25 до 45 рублей.

Сами изобретатели рассказали, что первые попытки создать антимагнитные пломбы проводились в подвале, где проверялись различные образцы.

- Нам пришлось заново читать учебники по физике. Мы конструировали различные варианты пломб, потом сами же пытались их вскрыть. Методом проб и ошибок нам удалось создать продукт, защищающий от неодимовых магнитов, которые используются для воровства энергии, - рассказал Алексей Попов.

Теперь изобретатели готовятся совместно с инженерами промковоркинга Garaж усовершенствовать технологическую цепочку маркировки пломб и организовать промышленное производство. Ведь до сих пор каждую антивандальную пломбу изобретателям приходилось собирать вручную.

- Все наши конкуренты, поставляющие защитные пломбы на отечественный рынок, используют китайские детали и там же размещают свой заказ на производство. Продукт изготавливают по довольно примитивным технологиям, соответственно, он не предоставляет эффективной защиты от взлома. Мы же всегда мечтали заниматься технологичным бизнесом, чтобы весь производственный цикл от идеи до продажи был в наших руках, - отмечает Алексей Попов.

Изобретенные в Ростове антимагнитные пломбы уже заинтересовали поставщиков ресурсов юга России и Северного Кавказа. Ведь сейчас эти компании несут колоссальные потери из-за взлома и махинаций с приборами учета.

К примеру, в прошлом году специалисты ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" выявили более 3,5 тысячи случаев вмешательства в работу газовых счетчиков и нарушения целостности пломб. В черном списке оказались Ростов-на-Дону, Таганрог, Семикаракорск и Зерноград. Сумма причиненного ущерба составила более 213 миллионов рублей. В Астраханской области объем неучтенного потребления электроэнергии составил свыше 168 миллионов кВт/ч. Для пресечения вмешательства в работу электросчетчиков энергетики закупили портативную рентгеновскую установку. С ее помощью было проверено более четырех тысяч приборов учета и для борьбы с расхитителями киловатт установлено 30 тысяч антимагнитных пломб.

Кстати

Любые манипуляции с приборами учета газа имеют серьезные правовые последствия. В случае несанкционированного вмешательства в работу счетчика нарушители оплачивают потребленный газ исходя из объема, рассчитанного на основании норматива за последние три месяца с применением повышающего коэффициента 10. Если хищение газа квалифицировано как уголовное деяние, то виновного могут привлечь к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ, которая предусматривает штраф свыше 100 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до шести лет.