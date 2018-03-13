На инвестиционном форуме в Сочи руководство Калмыкии подписало соглашение о строительстве в регионе первой солнечной электростанции с "Солар Системс", учредителем которой является крупная китайская компания. В 2017-2020 году планируется построить и начать обслуживать солнечные парки в шести регионах России, в том числе четырех из них - на юге. Помимо Калмыкии речь идет о Ставропольском крае, Волгоградской и Астраханской областях.

Солнышко в руках

Осенью прошлого года в Астраханской области открылась первая солнечная электростанция, построенная всего за год. Регион был выбран первым неслучайно. Он считается самым безоблачным на юге страны, в Астраханской области бывает более 300 погожих дней в году.

Электростанция оснащена более 56 тысячами мультикремниевых фотоэлектрических модулей мощностью по 250 Вт. Кстати, необходимый для изготовления специальных свай, на которых установлены модули, кремний произведен на отечественном предприятии в Московской области. Некоторое оборудование и опорные конструкции также сделаны в России. Мощность станции может обеспечить электроэнергией примерно 20 тысяч жителей на год. Как рассказали в правительстве региона, на создание СЭС нужны немалые средства, но они окупаются, прежде всего, с точки зрения безопасного воздействия на окружающую среду.

Еще один существенный плюс - налоги: с выходом володарского предприятия на полную мощность областной бюджет за счет станции получит отчисления на 67 миллионов рублей больше. И это только начало. В Астраханской области рассчитывают построить еще более десяти СЭС. Строительство двух станций по 15 мегаватт каждая уже ведется в Наримановском и Приволжском районах.

Калмыкия может быть особенно интересной для аналогичных проектов хотя бы потому, что степная республика является самым жарким регионом страны. Именно здесь, в поселке Утта, был официально зафиксирован температурный рекорд +45,4. Да и места для установки ветряков и солнечных батарей в степном регионе более чем достаточно. На выполнение проекта планируется направить до 3,6 миллиарда рублей. Уже известно, что арендуется 50 гектаров в районе поселка Аршан, а мощность будущей станции оценивается в 25 МВт. По словам главы региона Алексея Орлова, местный бизнес, страдающий от недостатка энергомощностей и тарифной политики, с открытием солнечной электростанции получит новые возможности, что, в свою очередь, благоприятно отразится на экономике региона. Немаловажным является и тот факт, что в Калмыкии, испытывающей проблемы с трудоустройством населения, появятся вакансии.

- Мы будем использовать местных подрядчиков. Это строительные компании, организации по охране объекта, монтажу и сборке оборудования, то есть временные рабочие места на период строительства. А еще, когда станция начнет работать, появятся постоянные рабочие места, - отметил гендиректор компании-инвестора Михаил Молчанов.

Однако стоит отметить, что в Калмыкии уже предпринимались попытки получать электроэнергию из возобновляемых источников. Именно здесь предполагалось построить крупнейший в России частный ветропарк, энергии которого хватило бы для обеспечения потребностей Элисты. Речь шла о ветряной электростанции мощностью от 150 до 300 МВт чешской фирмы. Всего планировалось установить от 13 до 20 новых ветрогенераторов. Но пока этот проект, увы, не реализован.

Причем мнения экспертов о его перспективности расходятся. Одни считают, что природно-климатические условия республики в полной мере подходят для использования возобновляемых источников энергии. Так, например, среднегодовая скорость ветра в Калмыкии на высоте 66 метров составляет 8,1 метра в секунду, а это один из самых лучших показателей в России. Также развитию ветрогенерации способствует равнинный ландшафт, обширные территории и низкая плотность населения. Однако другие специалисты отмечают, что альтернативные источники энергии не смогут конкурировать с достаточно дешевым российским углеводородным сырьем. К тому же ветрогенераторы способны быстро выйти из строя: им вредит песок, переносимый из пустынных районов летом, а зимой - обледенение лопастей ветряков.

Парк вместо казино

Между тем в соседней Ростовской области все же решили, что ветропаркам на юге самое место. И первую промышленную ВЭС здесь планируют построить к 2020 году. Ветропарк расположится на территории бывшей игорной зоны "Азов-сити" общей площадью 133 гектара. Как сообщили в правительстве региона, проектная мощность будущей технической новинки - более 90 МВт. Всего же ВЭС сможет генерировать порядка 300 ГВт/ч в год.

Стоит сказать, что это один из крупнейших проектов в сфере "зеленой энергетики" России за последние несколько лет. По данным инвестора, он обойдется в 132 миллиона евро. Место для строительства выбрано неслучайно. Южный берег Таганрогского залива очень ветреный, кроме того, когда-то здесь планировалась игорная зона и уже подведена вся необходимая инфраструктура.

Вместе с тем Ростовская область - энергопрофицитный регион. И мощность генерации, даже без учета четвертого энергоблока Ростовской АЭС, превышает шесть гигаватт (из них внутри региона потребляется половина). Но бизнесу здесь есть место, ведь сегодня электричество можно свободно продавать на федеральном рынке. Так что проблем со сбытом у компании не будет. Кроме того, рядом Крым.

Споткнулись о тариф

Регион, где проекты альтернативной энергетики успешно воплощены несколько лет назад, - это Крым. Причем возобновляемые источники сегодня генерируют почти 80 процентов всей электроэнергии, вырабатываемой на полуострове. Несмотря на это, чистая энергетика в Крыму живет в полнакала. Сейчас работают давно построенные солнечные и ветровые электростанции, однако за последние четыре года ни одного нового проекта в этой сфере не появилось, а те, что есть, едва ли рентабельны. Это в равной мере относится и к ветровым, и к гелиостанциям. Причина - в отсутствии "зеленого" тарифа, повышающего коэффициента, с применением которого государство покупало бы электроэнергию, вырабатываемую экологически чистыми станциями.

Крымские ветровые парки - крупнейшая и пока единственная в республике частная компания, специализирующаяся на ветровой энергетике. В ее активе действующий ветряной парк "Керченский", генерирующий на базе Останинской ВЭС 25 мегаватт электроэнергии. Первоначально планировалось построить еще четыре станции суммарной мощностью 420 мегаватт. Первая ВЭС "Степная" мощностью 282,5 мегаватта должна появиться в Красногвардейском районе. Кроме того, станция "Восточная" в Ленинском районе мощностью 100 мегаватт, а также в Советском районе ВЭС "Присивашская" мощностью 25 мегаватт и небольшая станция, 12,5 мегаватта, в Сакском районе. По всем проектам провели ветроизмерения, получили землю, выполнили проектно-изыскательские работы.

Однако отсутствие "зеленого" тарифа остановило эти планы. Возобновляемая энергетика не может на равных конкурировать с тепловой или атомной, а возврат инвестиций в эту сферу растягивается на десятилетия. В России есть механизм, предусматривающий возврат вложенных средств в течение 15 лет, но только при условии, что оборудование для станций будет минимум на 65 процентов российским. Крымские же ветровые станции изначально проектировались с прицелом на украинское и европейское оборудование. В 2015 году владельцы компании попытались наладить производство комплектующих в России, однако рентабельность вложений скорректировала эти планы.

- Сейчас у нас нет задачи развития и открытия новых станций, - рассказал "РГ" директор ООО "Ветряной парк "Керченский" Геннадий Балла. - Мы не отказались от перспективы локализовать производство в России. Но так как электроэнергия не очень дорогая, у нас, к сожалению, пока ничего не получается.

Компания не вышла на оптовый энергорынок, что является одним из условий возврата инвестиций, и продает свою электроэнергию в розницу. В похожей ситуации оказались и солнечные станции полуострова. После отмены "зеленого" тарифа цена на электроэнергию, покупаемую на гелиостанциях, снизилась в 15 раз, с 25-30 рублей до 2,07 рубля за киловатт летом и 3,14 рубля в осенне-зимний период.

- В конце 2013 года мы ввели в эксплуатацию единственную в севастопольском регионе солнечную станцию, в 2014-м перерегистрировали предприятие и тут столкнулись с массой проблем. Сегодня станция себя не окупает, - подтверждает проблему директор ООО "С.Энерджи-Севастополь" Владимир Губанов. - Проект был инвестиционный - в строительство вложили десять миллионов долларов. Окупиться она должна была за 6-7 лет благодаря "зеленому тарифу". Сейчас тариф 3,14 рубля, так что инвестиции при таких ценах вернутся лет через 30-40.

Парадокс, но сегодня электроэнергию для внутренних нужд станция покупает дороже, чем продает собственную. Между тем в мае - июне нынешнего года в Крыму вступят в строй две тепловые электростанции суммарной мощностью 940 мегаватт. С учетом уже существующей генерации этого с лихвой хватит, чтобы обеспечить потребности полуострова и создать задел на будущее. После этого о проблемах возобновляемой энергетики, скорее всего, забудут надолго.

Как у соседей

В Волгоградской области еще в прошлом десятилетии власти строили планы внедрения альтернативной энергетики. Однако первая крупная гелиоэлектростанция появилась только в конце прошлого года на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. Ее мощность составляет 10 мегаватт. Инвестиционный проект стоимостью полтора миллиарда рублей позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 10 тысяч тонн в год. По информации регионального комитета промышленности и торговли, генератор на 70 процентов состоит из отечественных деталей. Впрочем, в меньших масштабах энергия солнца все же используется. Корреспондент "РГ" видел гелиопанели в Качалинском сельском поселении, там они служат для уличного освещения. В десяти отдаленных районах Волгоградской области новое оборудование установили на пешеходных переходах. Ночное освещение обеспечивается за счет накопленной за день энергии солнца.